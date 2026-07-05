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Vastu Tips: जूते-चप्पल से जुड़ी ये 8 गलतियां, वास्तु के अनुसार बढ़ा सकती हैं परेशानियां

वास्तु शास्त्र हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित रखने का प्राचीन विज्ञान है। इसमें हर छोटी-छोटी चीज का स्थान और दिशा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जूते-चप्पल भी ऐसी ही वस्तु हैं, जो रोज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इन्हें गलत तरीके से रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

Navaneet RathaurJul 05, 2026 05:12 pm IST
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जूते-चप्पल से जुड़े नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जूते-चप्पल से जुड़ी कुछ आम गलतियां परिवार में कलह, आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। आइए जानते हैं घर में जूते-चप्पल रखने के सही नियम।

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जूते-चप्पल क्यों होते हैं महत्वपूर्ण?

जूते-चप्पल बाहर की धूल-मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में ले आते हैं। वास्तु के अनुसार, ये चीजें मुख्य रूप से रजोगुणी और तमोगुणी होती हैं। अगर इन्हें सही जगह और सही तरीके से ना रखा जाए, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो जाती है। इससे लक्ष्मी का प्रवेश रुक सकता है और घर में बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए इनकी देखभाल और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

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जूते इधर-उधर बिखेरने की गलती

घर में जूते-चप्पल बिखरे रहना आम बात है, लेकिन यह गलत आदत बहुत खतरनाक है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बिखर जाती है। वास्तु के मुताबिक, इससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, परिवार में अनावश्यक झगड़े बढ़ते हैं और सदस्यों में बेचैनी रहती है। मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए हर सदस्य को आदत डालनी चाहिए कि जूते बाहर या निर्धारित जगह पर ही रखे जाएं।

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किचन में जूता पहनकर जाना

किचन घर की पवित्र जगह मानी जाती है। यहां जूता या चप्पल पहनकर जाना वास्तु दोष पैदा करता है। इससे अग्नि तत्व प्रभावित होता है और परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किचन के लिए अलग चप्पल रखें या डोरमेट का इस्तेमाल करें। इस नियम का पालन करने से घर की समृद्धि बनी रहती है।

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उत्तर और पूर्व दिशा में जूते रखना

जूते-चप्पल उत्तर या पूर्व दिशा में रखना वास्तु के अनुसार अत्यंत अशुभ है। ये दिशाएं देवी लक्ष्मी और सूर्य से जुड़ी हैं। यहां जूते रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन-समृद्धि प्रभावित होती है। अगर संभव हो तो जूते का रैक दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखें। इससे घर की ऊर्जा संतुलित रहती है।

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खुले रैक या अलमारी का इस्तेमाल

जूते खुले रैक में रखना भी वास्तु दोष बढ़ाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। बंद अलमारी या कैबिनेट का इस्तेमाल करें। इससे जूतों की गंदगी और बुरी ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। वास्तु में बंद जगह को जूते रखने के लिए बेहतर माना जाता है।

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मुख्य दरवाजे के पास जूते उतारना

घर के मुख्य द्वार के पास जूते-चप्पल का ढेर लगाना बहुत बड़ी गलती है। इससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और शांति भंग होती है। मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर जूते रखने की जगह बनाएं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

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गंदे या उल्टे जूते रखना

घर में गंदे जूते रखना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। साथ ही जूते उल्टे रखने से घर के सदस्यों की सोच पर बुरा असर पड़ता है। इससे बीमारी और दुख बढ़ सकते हैं। जूते हमेशा साफ करके और सीधे रखें। घर की शांति बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।

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कमरे में जूते का रैक रखना

जूते का रैक बेडरूम या किसी अन्य कमरे में रखना वास्तु के नियमों के खिलाफ है। इससे वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जूते का स्टैंड हमेशा घर के बाहर या मुख्य दरवाजे के पास ही रखना चाहिए।

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रविवार को जूते खरीदना या मरम्मत करवाना

रविवार को जूते खरीदना या पुराने जूते की मरम्मत करवाना अशुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा पर ध्यान दें। जूते संबंधी काम दूसरे दिन करें।

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सही आदत अपनाकर घर की शांति बनाए रखें

जूते-चप्पल से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। इन्हें सुधारकर आप वास्तु दोष से बच सकते हैं और घर में सुख-समृद्धि बनाए रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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