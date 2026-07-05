Vastu Tips: जूते-चप्पल से जुड़ी ये 8 गलतियां, वास्तु के अनुसार बढ़ा सकती हैं परेशानियां

जूते-चप्पल क्यों होते हैं महत्वपूर्ण?

जूते-चप्पल बाहर की धूल-मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में ले आते हैं। वास्तु के अनुसार, ये चीजें मुख्य रूप से रजोगुणी और तमोगुणी होती हैं। अगर इन्हें सही जगह और सही तरीके से ना रखा जाए, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो जाती है। इससे लक्ष्मी का प्रवेश रुक सकता है और घर में बेचैनी बढ़ सकती है। इसलिए इनकी देखभाल और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।