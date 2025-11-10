वास्तु शास्त्र: घर की पश्चिम दिशा में गलती से ना रखें ये चीजें, शनि का पड़ता है अशुभ प्रभाव

पश्चिम दिशा में टूटे बर्तन, फर्नीचर या कचरा रखने से शनि देव क्रोधित होते हैं। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कार्यों में रुकावट आती है। टूटा सामान तुरंत फेंकें या दान करें। साथ ही इस दिशा में साफ-सफाई रखें, ताकि शनि प्रसन्न रहें।
पश्चिम दिशा में भारी लोहे की अलमारी, तिजोरी या मशीन रखने से शनि दोष बढ़ाता है। इससे आर्थिक बाधा और स्वास्थ्य हानि होती है। लोहा उत्तर-पश्चिम में रखें। पश्चिम को हल्का रखें ताकि ऊर्जा प्रवाह बना रहे।
पश्चिम में काले रंग की दीवार, पर्दे या कपड़े रखने से शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इससे डिप्रेशन और कलह आती है। वास्तु विशेषज्ञों के मुताबिक, इस दिशा में हल्के नीले या सफेद रंग इस्तेमाल करें। काले कपड़े अन्य दिशा में रखें।
पश्चिम दिशा में पानी का टैंक, कूलर या फव्वारा रखना वास्तु दोष है। पानी और शनि विरोधी हैं, इससे मानसिक अशांति और रोग बढ़ते हैं। पानी उत्तर-पूर्व में रखें। पश्चिम दिशा को सूखा रखें, ताकि शनि शुभ फल दें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पश्चिम दिशा में पूजा घर या मंदिर बनाने से शनि देव के साथ अन्य देवी-देवता भी नाराज होते हैं। पूजा के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है। पश्चिम दिशा में शनि यंत्र या पीपल चित्र रखें। इससे कर्म सुधरते हैं और बाधाएं दूर होती हैं।
पश्चिम दिशा में बेडरूम बनाने से नींद में बाधा, तनाव और स्वास्थ्य समस्या जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दरअसल, शनि की भारी ऊर्जा आराम नहीं देती है। वास्तु के अनुसार, बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही बनाएं। पश्चिम में अध्ययन कक्ष या ऑफिस रखें।
शनिवार को शनि मंदिर दर्शन, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' 19 बार जपें। काले तिल, सरसों तेल दान करें। पश्चिम दिशा में नीला पर्दा लगाएं। ये उपाय शनि दोष दूर करेंगे, धन-स्थिरता आएगी। पश्चिम दिशा को साफ रखें, जीवन संतुलित बनेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।