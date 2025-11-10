वास्तु शास्त्र: घर की पश्चिम दिशा में गलती से ना रखें ये चीजें, शनि का पड़ता है अशुभ प्रभाव

शनि को प्रसन्न करें, सुख पाएं

शनिवार को शनि मंदिर दर्शन, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' 19 बार जपें। काले तिल, सरसों तेल दान करें। पश्चिम दिशा में नीला पर्दा लगाएं। ये उपाय शनि दोष दूर करेंगे, धन-स्थिरता आएगी। पश्चिम दिशा को साफ रखें, जीवन संतुलित बनेगा। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।