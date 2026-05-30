सूरज डूबने के बाद किसी को ना दें ये 7 चीजें, जानिए क्यों मना करते हैं बड़े-बुजुर्ग?

घर में बड़े-बुजुर्ग लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि सूरज डूबने के बाद कुछ चीजें नहीं की जाती हैं। आज जानेंगे कि जब दिन ढल जाता है तो किन 7 चीजों को गलती से भी किसी ओर देने से बचना चाहिए? आइए जानते हैं इनके बारे में।
नमक को सुख-समृद्धि और घर की बरकत से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सूरज डूबने के बाद नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए। माना जाता है अगर ऐसा किया जाए तो घर की अच्छी एनर्जी धीरे-धीरे कम होती जाती है।
सूरज डूबने के बाद किसी को झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। इसे मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू देने से घर में बरकत की कमी आती है। ऐसे में इसे शाम के बाद किसी को देने से बचना चाहिए।
बड़े-बुजुर्ग रात में किसी को भी दूध ना देने की सलाह देते हैं। इसे चंद्रमा और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद इसे देने से घर की सुख-शांति भंग होती है।
घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा ये बात कहते हैं कि हल्दी अगर किसी को देना है तो दिन में देना चाहिए। दरअसल इसका संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। अगर कोई सूर्यास्त के बाद हल्दी किसी को भी देता है तो इससे देने वाले के घर का सौभाग्य कम हो सकता है।
मान्यता है कि सूरज डूबने के बाद किसी को पैसा उधार देने से उसकी वापसी जल्दी नहीं होती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद किसी को भी पैसा ना दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसों से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
लिस्ट में अगला नंबर लहसुन और प्याज है। माना जाता है कि लहसुन और प्याज अपने अंदर की नेगेटिव वाइब्स को खींच लेते हैं। इसी वजह से दिन ढलने के बाद इसे किसी को ना देने की सलाह दी जाती है।
सूरज ढलने के बाद दही भी किसी को नहीं देना चाहिए। इसे शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि दही को देने से घर की पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली पर बुरा असर पड़ता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।