सूरज डूबने के बाद किसी को ना दें ये 7 चीजें, जानिए क्यों मना करते हैं बड़े-बुजुर्ग?

दही

सूरज ढलने के बाद दही भी किसी को नहीं देना चाहिए। इसे शांति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि दही को देने से घर की पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली पर बुरा असर पड़ता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।