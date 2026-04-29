Vastu Tips: घर में कामधेनु गाय की मूर्ति क्यों रखते हैं? जानें इसके फायदे और रखने की सही दिशा

कामधेनु गाय की सही मूर्ति कैसे चुनें

अगर आप अपने घर के लिए कामधेनु गाय की मूर्ति खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सही मूर्ति का चयन कैसे किया जाए? कामधेनु गाय की मूर्ति चुनते समय ध्यान रखें कि वह पूरी, साफ और सुंदर आकृति वाली हो। साथ ही ध्यान दें कि वो कहीं से टूटी या खरोंच वाली ना हो। मूर्ति का चेहरा शांत और सुकून देने वाला होना चाहिए ताकि उसे देखकर अच्छा महसूस हो। इसके लिए पीतल, संगमरमर या मिट्टी की मूर्ति बेहतर मानी जाती है। कामधेनु की प्लास्टिक की मूर्ति लेने से बचें।