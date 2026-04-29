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Vastu Tips: घर में कामधेनु गाय की मूर्ति क्यों रखते हैं? जानें इसके फायदे और रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र में कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर को सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसे सही दिशा और जगह पर रखने से घर में शांति, बरकत और पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती हैं लेकिन गलत जगह रखने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

Garima SinghApr 29, 2026 08:33 am IST
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कामधेनु गाय की मूर्ति रखने के नियम

भारतीय संस्कृति में कामधेनु गाय की मूर्ति का बड़ा महत्व है। वास्तु शास्त्र में भी इसे अहम माना जाता है। इसे इच्छा पूरी करने वाली गाय कहा जाता है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि कामधेनु गाय में सभी देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में इसकी मूर्ति घर में रखना बेहद फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे किस दिशा में रखने से इसका लाभ सबसे ज्यादा मिलता है?

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कामधेनु मूर्ति का महत्व-घर में आती है खुशहाली

वास्तु शास्त्र के अनुसार कामधेनु गाय को सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली दिव्य गाय के रूप में देखा जाता है। मान्यता ये अनुसार इसे घर में रखना सबसे अच्छा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ऐसे में इसे समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसकी मौजूदगी से घर में खुशहाली आती है।

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कामधेनु गाय की सही मूर्ति कैसे चुनें

अगर आप अपने घर के लिए कामधेनु गाय की मूर्ति खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सही मूर्ति का चयन कैसे किया जाए? कामधेनु गाय की मूर्ति चुनते समय ध्यान रखें कि वह पूरी, साफ और सुंदर आकृति वाली हो। साथ ही ध्यान दें कि वो कहीं से टूटी या खरोंच वाली ना हो। मूर्ति का चेहरा शांत और सुकून देने वाला होना चाहिए ताकि उसे देखकर अच्छा महसूस हो। इसके लिए पीतल, संगमरमर या मिट्टी की मूर्ति बेहतर मानी जाती है। कामधेनु की प्लास्टिक की मूर्ति लेने से बचें।

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कामधेनु गाय की मूर्ति को रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के हिसाब से कामधेनु गाय की मूर्ति को रखने की दिशा सही होगी तभी ये फायदे देगी। नियम के अनुार इसे उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ माना जाता है। आप इसे पूजा वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। कामधेनु गाय की मूर्ति आप इन जगहों में से कहीं भी रखें लेकिन ध्यान रखें कि वहां साफ-सफाई जरूर हो।

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कामधेनु गाय की मूर्ति से जुड़ी ये गलती ना करें

वास्तु शास्त्र के अनुसार कामधेनु गाय की मूर्ति को कभी भी अंधेरी जगह पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसे बेडरूम में भी रखने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि ये ऐसी जगह ना रखा हो जहां आसपास बाथरूम हो।

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फायदे और सकारात्मक प्रभाव

कामधेनु मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि इसके रहते घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। साथ ही घर में इसकी मौजूदगी से शांति और सुकून का एहसास होता है। साथ ही इसको देखते ही मन एकदम से शांत हो जाता है। ऐसे में ये तनाव को भी घटाता है।

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इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपके घर में कामधेनु गाय की मूर्ति है तो इसे हमेशा साफ रखें। कोशिश यही करें कि ये हमेशा सही हालत में हो। घर में इसकी टूटी या फिर खराब मूर्ति कभी ना रखें। साथ ही इसे सीधे जमीन पर ना रखें। पूरे सम्मान के साथ इसे किसी ऊंची जगह पर रखें।

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डिस्क्लेमर

कामधेनु गाय कई लोग घर में रख तो लेते हैं लेकिन उससे जुड़े नियमों पर गौर नहीं करते हैं। ऐसे में आप सही नियम को जानकर इसका लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

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