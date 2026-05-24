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Vastu Tips: दौड़ते हुए सात घोड़ों से लेकर बहते झरने तक, ये 7 पेंटिंग्स घर के लिए मानी जाती हैं शुभ, जानें सही दिशा

Vastu Powerful Paintings: दौड़ते हुए 7 घोड़े, बहता हुआ झरना, राधा-कृष्ण, बुद्ध और कमल के फूल समेत वास्तु की ऐसी 7 पावरफुल पेंटिंग्स हैं जो घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली ला सकती हैं। आज जानें इन्हें लगाने की सही दिशा।

Garima SinghMay 24, 2026 01:15 pm IST
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घर में लगाएं वास्तु के 7 पावरफुल पेंटिंग्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार उगते हुए सूरज, बहते हुए झरने, दौड़ते हुए 7 घोड़ों से लेकर राधा-कृष्ण और उड़ते पक्षियों की पेंटिंग घर में लगानी शुभ मानी जाती हैं। अगर इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो ये आपको दोगुना फायदा पहुंचा सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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दौड़ते हुए 7 घोड़ों की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र की दुनिया में दौड़ते हुए 7 घोड़ों की पेंटिंग को सबसे लकी माना जाता है। दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग को तरक्की और जिंदगी में आगे बढ़ने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आप इसे घर की दक्षिण दिशा लगाएंगे तो ये शुभ होगा। इससे हर काम में फोकस होने की एनर्जी मिलेगी।

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राधा-कृष्ण की पेंटिंग

राधा-कृष्ण की पेंटिंग को घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसे लिविंग रूम या घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में लगाना शुभ होगा। मान्यता है कि इसे बेडरूम में लगाने से कपल्स के बीच आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ता मजबूत होता है।

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हंस या उड़ते पक्षियों की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र में उड़ते पक्षियों या हंस की पेंटिंग को खुशियों और नई उम्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस पेटिंग को घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसकी मौजूदगी से घर का माहौल पॉजिटिव बनता है।

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उगते सूरज की पेंटिंग

उगते सूरज की पेंटिंग को वास्तु शास्त्र में नई शुरुआत और सफलता के रूप में देखा जाता है। इसे घर की पूर्व दिशा में लगाना ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस पेंटिंग को घर में लगाने से खुशियां और पॉजिटिविटी आती है।

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बुद्ध की पेंटिंग

भगवान बुद्ध की पेंटिंग घर में शांति और सुकून लेकर आती है। वास्तु शास्त्र में भी इसे शुभ मानते हैं। आप इसे अपने लिविंग रूम या घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि और अच्छी एनर्जी आती है।

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कमल के फूल की पेंटिंग

कमल के फूल की पेंटिंग शुभ और सुंदर मानी जाती है। इसे पूजा घर, लिविंग रूम या घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत आती है।

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बहते झरने की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते पानी या झरने की पेंटिंग घर में खुशहाली और तरक्की लेकर आती है। इसे हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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