Vastu Tips: दौड़ते हुए सात घोड़ों से लेकर बहते झरने तक, ये 7 पेंटिंग्स घर के लिए मानी जाती हैं शुभ, जानें सही दिशा

बहते झरने की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते पानी या झरने की पेंटिंग घर में खुशहाली और तरक्की लेकर आती है। इसे हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।