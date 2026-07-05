नए घर को बुरी नजर से बचाएंगे वास्तु के ये 7 उपाय, नजर दोष से होगी सुरक्षा, खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी

नए घर में प्रवेश करने से पहले नजर दोष से बचने के लिए और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए कुछ वास्तु उपाय कर लेना बहुत जरूरी होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ये उपाय ना केवल नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, बल्कि घर में सुख-समृद्धि और शांति भी लाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
नए घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक और ॐ का चिन्ह बनाना चाहिए। यह चिन्ह घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है, जबकि ॐ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस चिन्ह को बनाने के बाद रोजाना सुबह-शाम धूप और दीप जलाएं। इससे घर का माहौल शांत और पवित्र बना रहता है।
नए घर में सप्ताह में दो बार सेंधा नमक मिले पानी से पूरे घर का पोछा लगाएं। इसके अलावा फिटकरी का एक टुकड़ा कांच के बर्तन में रखकर बाथरूम या घर के कोने में रख दें। ये दोनों चीजें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और बुरी नजर का असर कम करती हैं। इससे घर की वातावरण शुद्ध रहता है और परिवार के सदस्यों का मन भी हल्का महसूस होता है।
मोर पंख को वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। नए घर के लिविंग रूम या मुख्य द्वार के पास तीन मोर पंख लगाएं। ये पंख ना सिर्फ सजावट बढ़ाते हैं, बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं। मोर पंख लगाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बना रहता है।
मुख्य द्वार पर नींबू में सात हरी मिर्च लटकाना एक पुराना और प्रभावी टोटका है। इसे शनिवार या मंगलवार को लगाएं और हर हफ्ते बदलते रहें। यह उपाय बुरी नजर को सोख लेता है और घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। साथ ही कीड़े-मकोड़े भी दूर रहते हैं।
मुख्य द्वार के हैंडल या दहलीज पर छोटा सा काला धागा बांध दें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। यह सरल उपाय घर को बुरी नजर और बाहरी प्रभाव से बचाता है।
शाम के समय कपूर और गुगल की छड़ी जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इसकी सुगंध घर की पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को निकालती है और सकारात्मक माहौल बनाती है। यह उपाय नियमित करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है।
नए घर में तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। तुलसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह घर को रोग, बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से बचाती है। रोजाना तुलसी की पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
ये 7 उपाय नए घर को बुरी नजर और वास्तु दोष से बचाते हैं। इन्हें अपनाकर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नए घर में प्रवेश से पहले इन उपायों को जरूर करें, ताकि परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।