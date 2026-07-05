नए घर को बुरी नजर से बचाएंगे वास्तु के ये 7 उपाय, नजर दोष से होगी सुरक्षा, खत्म हो जाएगी नेगेटिविटी

नए घर में सकारात्मक शुरुआत

ये 7 उपाय नए घर को बुरी नजर और वास्तु दोष से बचाते हैं। इन्हें अपनाकर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नए घर में प्रवेश से पहले इन उपायों को जरूर करें, ताकि परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।