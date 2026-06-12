कलाई पर घड़ी बांधते समय ना करें ये 7 गलती, बढ़ेगी नेगेटिविटी और शुरू हो जाएगा बुरा समय, जानिए सही नियम

सही नियमों से मिलेंगे शुभ परिणाम

सही नियमों के साथ घड़ी पहनने से शनि ग्रह प्रसन्न रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। इन छोटी-छोटी आदतों को सुधारकर आप नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।