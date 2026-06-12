कलाई पर घड़ी बांधते समय ना करें ये 7 गलती, बढ़ेगी नेगेटिविटी और शुरू हो जाएगा बुरा समय, जानिए सही नियम

वास्तु के अनुसार, गोल्डन या सिल्वर कलर की घड़ी शुभ मानी जाती है। बहुत बड़ी, अजीब आकार या चमकदार घड़ी पहनना अशुभ होता है। घड़ी कलाई के अनुसार, मध्यम आकार की होनी चाहिए। गोल या चौकोर घड़ी पहनना अच्छा माना जाता है। गलत आकार या रंग की घड़ी चुनने से एकाग्रता कम होती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
ढीली घड़ी पहनना वास्तु की दृष्टि से अशुभ है। इससे मन अस्थिर रहता है और एकाग्रता भंग होती है। घड़ी का पट्टा हमेशा कलाई पर फिट होना चाहिए। ढीली घड़ी पहनने से ऊर्जा का संचार ठीक से नहीं होता और व्यक्ति असुविधा महसूस करता है। फिटिंग वाली घड़ी पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और दिनचर्या सुचारू रहती है।
मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना सबसे शुभ होता है। प्लास्टिक या सस्ती चेन वाली घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और आर्थिक तंगी बढ़ा सकती है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, मेटल की चेन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और धन संबंधी बाधाएं दूर करती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी हमेशा बाएं हाथ में पहननी चाहिए। दाएं हाथ में घड़ी पहनने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उल्टा हाथ से काम करता है, तो उसे दाएं हाथ में घड़ी पहननी चाहिए। गलत हाथ में घड़ी पहनने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और भाग्य में बाधा आ सकती है।
टूटी, खराब या बंद घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए। इससे समय और भाग्य दोनों रुक जाते हैं। वास्तु में ऐसी घड़ी पहनने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कामों में रुकावट आती है। घड़ी हमेशा सही समय दिखाती हुई और अच्छी हालत में होनी चाहिए।
दूसरे व्यक्ति की घड़ी पहनना या अपनी घड़ी किसी को देना वास्तु के अनुसार, अशुभ है। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, इसलिए दूसरों की घड़ी पहनने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ सकती है। अपनी घड़ी हमेशा निजी रखें और दूसरों को भी अपनी घड़ी ना दें।
घड़ी को नियमित रूप से साफ नहीं करना भी एक बड़ी गलती है। गंदी घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। हर सप्ताह घड़ी को साफ कपड़े से पोंछें और चमकदार बनाए रखें। साफ घड़ी पहनने से सकारात्मकता बढ़ती है और दिन सुचारू रूप से चलता है।
सही नियमों के साथ घड़ी पहनने से शनि ग्रह प्रसन्न रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। इन छोटी-छोटी आदतों को सुधारकर आप नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।