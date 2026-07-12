घर में इन 7 गलत आदतों के कारण बढ़ती है दरिद्रता, धन हानि रोकने के लिए तुरंत करें ये काम

बहुत से लोग फटे कपड़े, पुराने अखबार, खराब सामान और बेकार चीजें घर में जमा कर लेते हैं। वास्तु शास्त्र कहता है कि ये अनुपयोगी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में दरिद्रता लाती हैं। कबाड़ जमा होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। समय-समय पर घर साफ करें और बेकार सामान बाहर निकाल दें।
उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। अगर इस कोने में गंदगी, जूते या कबाड़ रखा रहता है, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इससे आर्थिक तंगी और परिवार में अशांति बढ़ती है। इस दिशा को हमेशा साफ और खाली रखें। यहां छोटा पूजा स्थल बनाना बहुत शुभ होता है।
सफाई के बाद पोछे का गंदा पानी मुख्य द्वार पर डालना वास्तु की दृष्टि से बहुत अशुभ है। इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। मुख्य द्वार हमेशा स्वच्छ और शुभ रखना चाहिए। गंदा पानी किसी दूसरे स्थान पर डालें और मुख्य द्वार को साफ रखने की आदत डालें।
पैसे को खुले में, बिस्तर के नीचे या गलत जगह पर रखना धन का अपमान माना जाता है। इससे धन हानि होती है और बरकत रुक जाती है। पैसे को हमेशा तिजोरी या अलमारी में दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर रखें। पैसे की गोपनीयता बनाए रखें और उन्हें सम्मान दें।
सूर्यास्त के बाद घर में गंदगी रखना या झाड़ू लगाना वास्तु में निषिद्ध है। शाम को घर गंदा रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं आती हैं। रोज शाम को घर को साफ रखें और दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। रात को जूठे बर्तन सिंक में छोड़ना दरिद्रता को निमंत्रण देता है। सोने से पहले किचन साफ करना बहुत जरूरी है। अनाज और खाने की चीजों का सम्मान करें, इन्हें जमीन पर ना रखें।
मुख्य द्वार पर सूखे या मुरझाए पौधे रखना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तुलसी या अन्य हरे-भरे पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। सूखा पौधा देखते ही उसे हटा दें।
इन गलत आदतों को छोड़ने के लिए रोज छोटे-छोटे बदलाव करें। घर को साफ रखें, जरूरी चीजें सही दिशा में रखें और नियमित रूप से वास्तु जांच करवाते रहें। थोड़ी सी सावधानी से आप घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।