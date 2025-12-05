वास्तु शास्त्र: सुबह उठते ही इन पेड़-पौधों का दिखना होता है शुभ, खुशी-खुशी बितता है पूरा दिन

सुबह की पहली नजर

तुलसी, पीपल, केला, मनी प्लांट, आंवला, बेलपत्र और शमी – इनमें से कोई भी पौधा सुबह सबसे पहले दिखाई दे, तो पूरा दिन स्वर्ग जैसा बीतता है। वास्तु के नियमों का ध्यान रखते हुए अपने घर के आसपास इन पौधों को जरूर लगाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।