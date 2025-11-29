Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणGift Vastu Tips: दोस्त की शादी में भूलकर भी ना दें ये 6 चीजें, चौथी वाली से तो हो जाते हैं कलेश

Gift Vastu Tips: दोस्त की शादी में भूलकर भी ना दें ये 6 चीजें, चौथी वाली से तो हो जाते हैं कलेश

Vastu Tips for Wedding Gift: शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में कई न्योते तो आपको भी मिले होंगे। शादी में शामिल होने से पहले गिफ्ट को लेकर खूब माथापच्ची होती है। अगर आप वास्तु को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट का चयन करेंगे तो काफी अच्छा होगा। नीचे जानें कि शादी में कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए?

Garima SinghSat, 29 Nov 2025 12:34 PM
1/7

शादी में भूलकर भी ना दें ये गिफ्ट्स

शादियों के सीजन में सबसे बड़ा टास्क होता है अपनों को सही गिफ्ट देना। कई बार माथापच्ची करने के बाद भी सही गिफ्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोग आसान सा ऑप्शन चुन लेते हैं और जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट में देते हैं जोकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होता है। नीचे विस्तार से जानिए कि वास्तु के अनुसार शादी में अपने दोस्तों और करीबियों को गिफ्ट के तौर पर क्या-क्या चीजें नहीं देनी चाहिए?

2/7

घड़ी

शादीशुदा कपल्स को गिफ्ट के तौर पर घड़ी देने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार अगर ये घड़ी कभी बंद होती है तो इसका असर बहुत बुरा पड़ता है। शादी से लेकर बर्थडे वगैरह में भी घड़ी देने से बचना चाहिए।

3/7

ना दें ऐसी पेटिंग्स

लोग मार्डन आर्ट वाले कई ऐसी पेटिंग्स भी गिफ्ट में दे देते हैं, जिसमें कोई उदास चेहरा बना होता है। वहीं रहस्यमयी चेहरे वाली पेटिंग देने से भी बचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें या पेटिंग जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। शास्त्र के अनुसार इस तरह के गिफ्ट किसी को भी नहीं देने चाहिए।

4/7

मोमबत्ती

आजकल लोग गिफ्ट के तौर पर ऐसे गुडीज देना भी पसंद करते हैं, जिसमें डेकॉर के सामान के साथ-साथ मोमबत्ती भी हो। वास्तु के अनुसार मोमबत्ती को गिफ्ट के तौर पर देने से बचना चाहिए। दरअसल इसका संबंध अग्नि से होता है और ऐसे में ये नकारात्मकता फैलाती है।

5/7

नुकीली या फिर धारदार चीजें

किसी की शादी या फिर रिसेप्शन पर कभी भी ऐसा गिफ्ट ना दें जोकि नुकीला और धारदार हो। कई बार हम जाने-अनजाने में कोई ऐसा शोपीस ले लेते हैं जो दिखने में सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई धारदार चीज होती है। नए-नवेले कपल को ऐसी चीज देने से बचना चाहिए। ऐसा तोहफा देने से घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है। साथ ही इसका असर देने वाली की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसे में इसे अवॉइड ही करना चाहिए।

6/7

पर्स/वॉलेट

आम तौर पर लोग अपने दोस्तों को शादी पर कोई ब्रांडेड बैग या पर्स देना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि ये रोजमर्रा वाली चीज है जोकि काम भी आ जाएगी। अगर आप भी ऐसा करना आसान समझते हैं तो अब रुक जाइए। किसी की शादी में पर्स या वॉलेट अब भूलकर भी गिफ्ट ना करें। वास्तु के अनुसार ये सही गिफ्ट नहीं होता है। अगर आप इसे गिफ्ट के तौर पर दे भी रहे हैं तो इसमें 11, 21 या फिर 51 रुपये रखकर दें। खाली पर्स या वॉलेट देना शुभ नहीं है।

7/7

काले रंग का सामान

अगर किसी की शादी में शामिल होना है और गिफ्ट लेना है तो कभी भी काले रंग की चीजें ना लें। काले रंग के कपड़े से लेकर कोई भी सामान इस रंग का नहीं होना चाहिए। दरअसल काले रंग को निगेटिविटी से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में शास्त्र के हिसाब से इस रंग को अवॉइड ही करना चाहिए।

Vastu Tips Vastu Shastra