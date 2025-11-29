Gift Vastu Tips: दोस्त की शादी में भूलकर भी ना दें ये 6 चीजें, चौथी वाली से तो हो जाते हैं कलेश

पर्स/वॉलेट

आम तौर पर लोग अपने दोस्तों को शादी पर कोई ब्रांडेड बैग या पर्स देना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि ये रोजमर्रा वाली चीज है जोकि काम भी आ जाएगी। अगर आप भी ऐसा करना आसान समझते हैं तो अब रुक जाइए। किसी की शादी में पर्स या वॉलेट अब भूलकर भी गिफ्ट ना करें। वास्तु के अनुसार ये सही गिफ्ट नहीं होता है। अगर आप इसे गिफ्ट के तौर पर दे भी रहे हैं तो इसमें 11, 21 या फिर 51 रुपये रखकर दें। खाली पर्स या वॉलेट देना शुभ नहीं है।