Vastu Tips: ट्रेंड के चक्कर में गलती से घर ना लाएं ये 6 चीजें, बढ़ेगा दुर्भाग्य छीन जाएगी खुशहाली

वास्तु के अनुसार, इन वस्तुओं के कारण घर में दुर्भाग्य, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और रिश्तों में तनाव आ सकता है। यदि आप खुशहाल और सुखी जीवन चाहते हैं, तो इन 6 चीजों को घर में लाने या रखने से बचें।
कई लोग घर की दीवारों पर जानवरों की खाल, युद्ध के दृश्य, बर्बादी या विनाश वाली तस्वीरें और मूर्तियां लगाते हैं। वास्तु शास्त्र में इन्हें बेहद अशुभ माना गया है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे मानसिक तनाव, कलह और आर्थिक हानि होती है। दीवारों पर हमेशा शांत, सुंदर और सकारात्मक चित्र ही लगाएं।
पुराने कैलेंडर या रुकी हुई घड़ियां रखना वास्तु और फेंग शुई दोनों के अनुसार अशुभ है। ये चीजें समय की रुकावट का प्रतीक होती हैं, जिससे घर में तरक्की रुक जाती है। बंद घड़ी घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और आर्थिक मंदी ला सकती है। समय-समय पर कैलेंडर बदलें और खराब घड़ियों को तुरंत हटा दें।
टूटा शीशा नकारात्मकता का बड़ा प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार, इससे घर की ऊर्जा बिखर जाती है और परिवार में कलह बढ़ती है। कई लोग ब्रोकन मिरर को आधुनिक लुक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह गलती महंगी पड़ सकती है। टूटा शीशा तुरंत घर से बाहर निकाल दें।
कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधे आजकल ट्रेंड में हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इन्हें घर के अंदर रखना अशुभ माना जाता है। ये पौधे रिश्तों में तनाव, झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर पौधे रखना ही हैं तो बिना कांटों वाले हरे-भरे पौधे चुनें, जैसे मनी प्लांट या एलोवेरा।
पौराणिक महत्व के बावजूद सांपों की मूर्तियां या कलाकृतियां घर में रखना वास्तु के अनुसार अशुभ है। इन्हें भय, छल और छिपे हुए खतरे का प्रतीक माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाती हैं। इन्हें तुरंत हटा दें।
नटराज की मूर्ति तांडव नृत्य का प्रतीक है, जो उग्र ऊर्जा से जुड़ी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नटराज की मूर्ति रखने से घर की शांति भंग होती है और अस्थिरता आती है। इसे ऑफिस या व्यावसायिक जगह पर रखना बेहतर है, घर के अंदर नहीं।
अगर आपके घर पर पहले से इनमें से कोई चीज है, तो वास्तु दोष से बचने के लिए उसे तुरंत हटा दें। घर से इन चीजों को हटा देने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शांति बनी रहती है। वास्तु के नियमों का पालन करने से आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्तों में मधुरता और मानसिक शांति बढ़ती है।
घर में हमेशा साफ-सफाई रखें। वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिशा को पवित्र और साफ रखें। घर में हल्के और शांत रंगों का इस्तेमाल करें। टूटी-फूटी चीजों को तुरंत घर से बाहर निकालें।
वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी आदतों और वस्तुओं से भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ट्रेंड के चक्कर में गलती से भी ऊपर बताई गई 6 चीजें घर ना लाएं। इन्हें हटाकर आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर सकते हैं और पूरे परिवार का सुख-समृद्धि बढ़ा सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।