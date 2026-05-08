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Vastu Tips: ऑफिस बैग में गलती से ना रखें ये 6 चीजें, बढ़ती है नेगेटिविटी, बिगड़ सकते हैं बने हुए काम

ऑफिस बैग सिर्फ दस्तावेज और सामान रखने की जगह नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, बैग में रखी चीजें हमारी कार्यक्षमता, सोच और प्रोफेशनल तरक्की पर सीधा असर डालती हैं। अगर बैग में गलत चीजें भरी रहें, तो दिनभर नेगेटिविटी बनी रहती है, काम में रुकावटें आती हैं और मन अशांत रहता है।

Navaneet RathaurMay 08, 2026 03:32 pm IST
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ऑफिस बैग से वास्तु दोष

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, बैग हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। पुरानी और बेकार चीजें बैग में नेगेटिव ऊर्जा जमा कर देती हैं, जिससे निर्णय लेने में दुविधा होती है और काम अटक जाते हैं। आइए जानते हैं कि ऑफिस बैग में किन 6 चीजों को रखने से बचना चाहिए।

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फटे-पुराने कागजात और रसीदें

बैग में पुरानी रसीदें, बिल, फटे कागजात या बिना जरूरत के दस्तावेज रखना वास्तु के अनुसार अशुभ है। ये चीजें रुकावट और अटके काम का प्रतीक मानी जाती हैं। इससे करियर में प्रगति धीमी पड़ सकती है। हर हफ्ते बैग साफ करें और केवल जरूरी कागज ही रखें।

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खराब या टूटी पेन

टूटी, सूखी या काम ना करने वाली पेन बैग में रखना वास्तु दोष पैदा करता है। वास्तु शास्त्र में टूटी पेन बाधा और अड़चन का प्रतीक होती है। अगर पेन खराब हो जाए, तो उसे तुरंत निकाल दें। हमेशा अच्छी लिखने वाली पेन रखें, इससे काम में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है।

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बासी या बचा हुआ खाना

लंच के बाद बचा हुआ खाना बैग में भूल जाना आम गलती है। यह ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे ऑफिस में काम में मन नहीं लगता और प्रगति रुक सकती है। बैग में केवल ताजा खाना रखें और बचा हुआ घर लाकर फेंक दें।

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धारदार या नुकीली चीजें

चाकू, ब्लेड, कैंची जैसी नुकीली चीजें बैग में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है। ये चीजें टकराव, तनाव और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ाती हैं। अगर जरूरी हो तो इन्हें अलग पैक करके रखें, ताकि इनकी तेज ऊर्जा सीधे आपको प्रभावित ना करे।

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कचरा और बेकार छोटी चीजें

चॉकलेट रैपर, टूटे क्लिप, पुरानी पिन, प्लास्टिक के टुकड़े या कोई भी बेकार सामान बैग में जमा ना होने दें। यह गंदगी नेगेटिव ऊर्जा का अड्डा बन जाती है। बैग को हर हफ्ते अच्छे से साफ करें और केवल उपयोगी चीजें ही रखें।

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पुराने हेडफोन या काम ना करने वाले गैजेट्स

खराब चार्जर, फंसे हुए हेडफोन या काम ना करने वाले गैजेट्स बैग में रखना वास्तु दोष को बढ़ाता है। ये चीजें रुकावट और असफलता का प्रतीक होती हैं। इन्हें तुरंत निकाल दें और केवल काम करने वाले सामान ही रखें।

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बैग को वास्तु अनुकूल बनाने के टिप्स

बैग हमेशा हल्का और व्यवस्थित रखें। रोज शाम को बैग खाली करके जरूरी चीजें ही दोबारा रखें। बैग में तुलसी का छोटा पत्ता या चंदन रख सकते हैं, इससे पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। बैग को कभी भी फर्श पर ना रखें, हमेशा टेबल या स्टैंड पर रखें।

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इन उपायों से बढ़ेगी पॉजिटिविटी

इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप अपने ऑफिस बैग को नेगेटिविटी से मुक्त रख सकते हैं और करियर में तेजी से तरक्की कर सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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