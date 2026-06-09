Vastu Tips: बेडरूम के लिए बेस्ट हैं ये 6 वास्तु पेंटिंग, कपल्स के लिए बेहतरीन हैं ये ऑप्शन

उगते सूरज की पेंटिंग

वास्तु के अनुसार उगते सूरज को नई उम्मीद और पॉजिटिव सोच के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये पेटिंग कमरे में फ्रेशनेस के साथ-साथ अच्छी एनर्जी का एहसास भी करवाएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।