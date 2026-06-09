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Vastu Tips: बेडरूम के लिए बेस्ट हैं ये 6 वास्तु पेंटिंग, कपल्स के लिए बेहतरीन हैं ये ऑप्शन

Painting for Bedroom as per Vastu: बेडरूम में पेंटिंग लगवानी है लेकिन कन्फ्यूज हैं? तो यहां जानें उन 6 पेंटिंग्स के बारे में जो वास्तु के हिसाब से बेडरूम में लगाने के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। 

Garima SinghJun 09, 2026 11:17 am IST
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कपल्स के बेडरूम में होनी चाहिए ये पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में पेंटिंग लगवाते वक्त काफी सोच-विचार करना चाहिए। अगर यहां वास्तु के नियम के हिसाब से सही पेंटिंग लगाई जाए तो घर में खुशहाली आएगी और कपल्स के बीच प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी। आइए जानते हैं कुछ ही पेंटिंग्स के बारे में।

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राधा-कृष्ण की पेंटिंग

राधा-कृष्ण की पेंटिंग को भी बेडरूम में लगाने से रिश्तों में अपनापन और समझदारी बढ़ती है। कपल्स के लिए ये पेंटिंग शुभ मानी जाती है। वास्तु के अनुसार इस पेंटिंग को पूजा घर के आसपाल लगाना भी शुभ होता है।

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नेचर की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र में प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग्स को काफी महत्व दिया जाता है। इसे बेडरूम में लगाने से जिंदगी में सुख-शांति बनी रहती है और मन भी खुश रहने लगता है। साथ ही बेडरूम में से लेकर पूरे घर में अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है।

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चांद की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र में चांद की पेंटिंग को भी काफी लकी माना जाता है। इसे बेडरूम में लगाने से घर में सुकून आता है। इसी के साथ लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी बनी रहती है।

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बुद्ध की पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार बुद्ध की पेंटिंग भी बेडरूम में लगाने से घर में अच्छी ऊर्जा आती है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहने लगता है। साथ ही तनाव की स्थिति भी काफी हद तक कम होती है।

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मोर की पेंटिंग

बेडरूम में मोर की पेटिंग लगाना भी शुभ माना जाता है। वास्तु मान्यता है कि इससे रिश्ते में साथ और प्यार बना रहता है। कपल्स के लिए ये पेंटिंग बहुत ही खास मानी जाती है।

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उगते सूरज की पेंटिंग

वास्तु के अनुसार उगते सूरज को नई उम्मीद और पॉजिटिव सोच के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये पेटिंग कमरे में फ्रेशनेस के साथ-साथ अच्छी एनर्जी का एहसास भी करवाएगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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