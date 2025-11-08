वास्तु शास्त्र: आम और पपीते समेत लकी होते हैं ये 5 पौधे, खत्म करते हैं वास्तु दोष

अनार का पौधा

घर में अनार का पेड़ हो तो इसे भी काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में अनार का पेड़ होता है, वहां हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही ये नेगेटिविटी को भी खूब रोकता है। इस पौधे की वजह से घर के सदस्यों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती है।