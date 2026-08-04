कहीं आप भी किचन सिंक के नीचे तो नहीं रखते ये 5 चीजें! तुरंत हटा लें, वरना बढ़ेगी नेगेटिविटी

सिंक पानी से जुड़ा स्थान होता है। वास्तु में जल तत्व का विशेष महत्व है। इस जगह पर गलत वस्तुएं रखने से जल तत्व प्रभावित होता है और घर की समग्र ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। सिंक के नीचे नमी रहती है, इसलिए यहां रखी चीजें जल्दी खराब भी होती हैं। सही इस्तेमाल ना करने पर यह स्थान नकारात्मकता का केंद्र बन सकता है।
अक्सर लोग सिंक के नीचे डस्टबिन रख देते हैं, ताकि कचरा नजर ना आए। वास्तु की दृष्टि से यह बहुत गलत है। कचरा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सिंक के नीचे कचरा इकट्ठा करने से किचन में भारीपन और अशांति पैदा होती है। डस्टबिन को किचन के बाहर या उचित जगह पर रखना चाहिए, ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे।
किचन सिंक के नीचे झाड़ू रखना वास्तु दोष माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है। इसे गलत स्थान पर रखने से लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। झाड़ू को हमेशा निर्धारित और सम्मानजनक जगह पर रखना चाहिए। सिंक के नीचे रखने से समृद्धि में बाधा आ सकती है और घर का माहौल प्रभावित होता है।
कई घरों में सिंक के नीचे जूठे बर्तन इकट्ठे कर दिए जाते हैं। इससे वास्तु दोष लगता है। नमी वाली जगह पर बर्तन रखने से गंदगी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। बर्तनों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। सिंक के नीचे रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है।
लिक्विड डिटर्जेंट केमिकल या अन्य सफाई सामग्री को सिंक के नीचे रखना ठीक नहीं होता है। वास्तु के अनुसार, सफाई का सामान पानी के स्रोत और खाना बनाने की जगह से दूर रखना चाहिए। यहां रखने से तत्वों का संतुलन बिगड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सफाई सामग्री को अलग कैबिनेट या उपयुक्त जगह पर व्यवस्थित करें।
सिंक के नीचे प्लास्टिक के पुराने डिब्बे टूटे बर्तन या बेकार सामान भी न रखें। ये चीजें जगह को अव्यवस्थित बनाती हैं और ऊर्जा को बाधित करती हैं। खाली और साफ जगह सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती है। नियमित सफाई और न्यूनतम सामान रखने से किचन का वास्तु सुधरता है।
गलत चीजें रखने से घर में मानसिक तनाव आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक असहमति बढ़ सकती है। किचन की ऊर्जा बिगड़ने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की कृपा कमजोर पड़ सकती है। समय रहते आदत बदलने से इन प्रभावों से बचा जा सकता है।
सिंक के नीचे की जगह को खाली और साफ रखें। जरूरत पड़ने पर केवल सूखे और साफ बर्तनों के लिए सीमित उपयोग करें। डस्टबिन झाड़ू सफाई सामग्री और जूठे बर्तन तुरंत हटा दें। नियमित सफाई और सही व्यवस्था से किचन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छोटी सावधानी घर की सुख-समृद्धि बनाए रखने में बड़ा योगदान देती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।