Vastu Shastra: पर्स में रखी हुई ये 5 चीजें खींचती हैं डार्क एनर्जी, तुरंत निकालें बाहर

पर्स में रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के हिसाब से पर्स में आप साफ नोट रखें। इसके साथ जरूरी कार्ड्स रखें। थोड़ा सा चावल और चांदी का एक सिक्का रखने से बरकत आएगी। इसके अलावा आप पर्स में हरी वाली इलायची भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।