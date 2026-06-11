Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Vastu Tips: कांच ही नहीं इन 5 चीजों का टूटना भी होता है अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत?

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कांच के अलावा इन 5 चीजों का टूटना अशुभ माना जाता है। पढ़ें इनसे जुड़े संकेतों के बारे में और जानें इनके अनुसार क्या सावधानी बरतनी हैं? 

Garima SinghJun 11, 2026 04:56 pm IST
1/7

इन चीजों के टूटते ही हो जाएं सतर्क

वास्तु शास्त्र में अपने आसपास हो रही छोटी से छोटी घटना को भी संकेत के रूप में देखा जाता है। शास्त्र के हिसाब से अगर कोई चीज टूटती है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि ये चीजें आने वाले बदलाव या फिर किसी चीज से सावधानी बरतने का इशारा देती हैं।

2/7

कांच का टूटना

वास्तु के अनुसार अगर घर में कांच अचानक से टूट जाए तो ये शुभ नहीं होता है। माना जाता है कि ये घर में तनाव या कोई बड़ी परेशानी का संकेत देती है। ऐसे में टूटे हुए शीशे को घर से जल्द से जल्द हटा देना चाहिए।

3/7

भगवान की मूर्ति का टूटना

इसे भी सबसे बड़े अपशकुन के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इससे घर में आई हुई नकारात्मकता का संकेत मिलता है। ऐसे में पूजा घर की साफ-सफाई करते हुए खंडित हुई मूर्ति को कहीं विसर्जित कर देना चाहिए।

4/7

घड़ी का टूटना

अगर घर में घड़ी अचानक ही बंद हो जाए या टूट जाए तो इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहिए। ये चीज रुके हुए काम या फिर जिंदगी में आने जा रहे बदलाव का संकेत देती है। इस वजह से बंद घड़ी को तुरंत ठीक करना चाहिए और टूटी हुई घड़ी को तुरंत रिप्लेस करना चाहिए।

5/7

तुलसी के गमले का टूटना

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी के पौधे वाला गमला टूटता है तो इसे शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं मानते है। इसका संकेत होता है कि घर का माहौल सही करने की जरूरत है। इसी के साथ कोशिश करनी चाहिए कि घर में रोजाना पूजा-पाठ हो।

6/7

मंगलसूत्र या फिर चूड़ी का टूटना

इसे लेकर पारंपरिक मान्यता भी काफी है। हालांकि वास्तु में सुहाग की निशानियों का अचनाक टूटना सावधानी का संकेत देता है। ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए बल्कि भगवान से घर की खुशहाली की कामना करनी चाहिए। इसी के साथ नकारात्मक सोच में बिल्कुल भी ना लाएं।

7/7

मटके का टूटना

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पानी का मटका अचानक टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है अबसे पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना है। वास्तु में सलाह दी जाती है कि इन सारी टूटी चीजों की समय रहते मरम्मत करा लें और अगर ये संभव नहीं है तो फिर इन्हें घर से बाहर कर दें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Shastra Vastu Tips
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: कांच ही नहीं इन 5 चीजों का टूटना भी होता है अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत?