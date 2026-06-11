Vastu Tips: कांच ही नहीं इन 5 चीजों का टूटना भी होता है अशुभ, जानें क्या मिलते हैं संकेत?

मटके का टूटना

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पानी का मटका अचानक टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है अबसे पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना है। वास्तु में सलाह दी जाती है कि इन सारी टूटी चीजों की समय रहते मरम्मत करा लें और अगर ये संभव नहीं है तो फिर इन्हें घर से बाहर कर दें। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।