कहीं आप भी तो नहीं करते हैं जूते पहनते समय ये 5 गलतियां! अशुभ प्रभाव बढ़ा देगी परेशानियां

जूते-चप्पल से जुड़ी गलतियां सुधार लें

जूते-चप्पल सिर्फ पैरों की रक्षा नहीं करते, बल्कि आपके कर्म और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप भी रोज इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो इन्हें तुरंत सुधार लें। साफ-सुथरे, व्यवस्थित और सही तरीके से जूते पहनने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी। छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।