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कहीं आप भी तो नहीं करते हैं जूते पहनते समय ये 5 गलतियां! अशुभ प्रभाव बढ़ा देगी परेशानियां

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में छोटी-छोटी आदतें भी जीवन पर गहरा असर डालती हैं। जूते-चप्पल, जो हम रोज पहनते हैं, उनका सीधा संबंध हमारे कर्म, शनि ग्रह और भाग्य से जुड़ा माना जाता है। कई लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है।

Navaneet RathaurJun 08, 2026 02:48 pm IST
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जूते से जुड़ी गलतियां

धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, जूते से जुड़ी गलतियां जीवन में आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और बाधाएं पैदा कर सकती हैं। अगर आप भी रोज जूते पहनते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो यह आपके लिए चेतावनी हो सकती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में विस्तार से।

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जूते का शनि और कर्म से गहरा संबंध

ज्योतिष शास्त्र में जूतों को शनि ग्रह और कुंडली के दशम भाव (कर्म स्थान) से जोड़ा जाता है। शनि कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। इसलिए जूतों की स्थिति, सफाई और इस्तेमाल आपके कर्मों और प्रगति को प्रभावित करता है। साफ-सुथरे और व्यवस्थित जूते सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, जबकि गंदे या बिखरे जूते नकारात्मकता ला सकते हैं।

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दूसरों के जूते पहनने की गलती

सबसे आम गलती है किसी दूसरे व्यक्ति के जूते या चप्पल पहन लेना। ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है और उसके जूतों में भी उसी की ऊर्जा समाई रहती है। दूसरे के जूते पहनने से उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इससे मानसिक अशांति, काम में बाधा और दुर्भाग्य जैसे प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के जूते ना पहनें, भले ही जरूरत कितनी ही क्यों ना हो।

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गंदे या फटे जूते पहनने से बचें

गंदे, फटे या बहुत पुराने जूते पहनना भी अशुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। ज्योतिष में कहा गया है कि फटे जूते शनि की नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, जिससे आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए जूतों को समय-समय पर साफ करें और जब वे खराब हो जाएं, तो उन्हें बदल दें।

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जूतों को बिखेरकर रखने की गलती

घर में जूतों को इधर-उधर बिखेरकर रखना वास्तु दोष पैदा करता है। खासकर मुख्य द्वार के पास बिखरे जूते घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जूतों को हमेशा एक निश्चित जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। मुख्य द्वार से दूर और नीचे की ओर मुंह करके रखें। इससे घर की सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार में शांति रहती है।

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जूते पहनते समय इन नियमों का पालन करें

जूते पहनते समय हमेशा बैठकर पहनें। खड़े होकर जूते पहनना शनि की अशुभ दृष्टि माना जाता है। जूतों को पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ धो लें। रात में सोते समय जूतों को बिस्तर के नीचे या सिरहाने की तरफ कभी ना रखें। जूतों को हमेशा उल्टा करके ना रखें, सीधा रखना शुभ होता है।

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जूतों को उल्टा रखने की गलती

जूतों को उल्टा करके रखना भी वास्तु और ज्योतिष दोनों की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। जूतों को हमेशा सीधा रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।

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सही नियमों से मिलने वाले फायदे

जूतों से जुड़े सही नियमों का पालन करने से शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं। इससे कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक स्थिति में सुधार और मानसिक शांति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह कम होती है। छोटी-छोटी आदतों में सुधार करके आप अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं।

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जूते-चप्पल से जुड़ी गलतियां सुधार लें

जूते-चप्पल सिर्फ पैरों की रक्षा नहीं करते, बल्कि आपके कर्म और ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप भी रोज इन गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो इन्हें तुरंत सुधार लें। साफ-सुथरे, व्यवस्थित और सही तरीके से जूते पहनने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी। छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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