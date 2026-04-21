Vastu Tips: मेहनत का मिलेगा पूरा फल, खुल जाएंगे आय के बंद हुए रास्ते, वास्तु के ये 5 उपाय से चमक जाएगी किस्मत

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में असंतुलित ऊर्जा धन को रोकती है। उत्तर दिशा कुबेर की मानी जाती है। अगर यह दिशा गंदी, अव्यवस्थित या भारी सामान से भरी हो, तो धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। साफ-सुथरी और हल्की ऊर्जा वाले घर में लक्ष्मी का वास होता है।
उत्तर दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखें। यहां कोई भारी फर्नीचर या कचरा ना रखें। कुबेर यंत्र या नीले रंग की कोई सजावट वाली वस्तु रखने से आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। रोज शाम को इस दिशा में एक छोटा दीपक जलाएं। इससे धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और घर में धन का आगमन तेज होता है।
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में तिजोरी या लॉकर रखना शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तिजोरी खोलते समय उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे फिजूलखर्ची रुकती है और धन लंबे समय तक टिका रहता है। तिजोरी कभी भी खाली ना रखें, उसमें थोड़े से सिक्के या नोट हमेशा रखें।
घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है। इसे हमेशा साफ, सुंदर और रोशन रखें। मुख्य द्वार पर हल्दी-कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। शाम को नियमित रूप से एक दीपक जलाएं। दरवाजे पर कोई टूटा हुआ सामान या जूते ना रखें। इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु में नल से पानी टपकना बेहद अशुभ माना जाता है। इसे सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि आर्थिक नुकसान का कारण बताया जाता है। जितनी जल्दी हो सके टपकता नल ठीक करवाएं। घर में कोई भी लीकेज ना हो, क्योंकि यह धन की हानि का प्रतीक है।
वास्तु का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है - तिजोरी के सामने एक बड़ा दर्पण लगाना। जब तिजोरी खोलते हैं तो दर्पण में उसकी छवि दिखेगी। इससे वास्तु के अनुसार धन दोगुना हो जाता है। आईना हमेशा साफ रखें और उसमें नकारात्मक दृश्य ना दिखें।
ये 5 उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। जब आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे तो घर की ऊर्जा संतुलित होगी, मेहनत का फल मिलेगा और आय के बंद रास्ते खुल जाएंगे। वास्तु शास्त्र कहता है कि मेहनत के साथ सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो तो सफलता अवश्य मिलती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।