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Vastu Tips: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही है मनचाही सफलता, करें वास्तु के ये 5 उपाय, समाज में बढ़ जाएगा मान-सम्मान

आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि वह समाज में पहचान बनाए, सम्मान मिले और उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद सफलता और लोकप्रियता हाथ नहीं आती है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपनी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, जबकि कई बार समस्या घर के वास्तु दोष की होती है।

Navaneet RathaurMay 10, 2026 09:45 am IST
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वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा को नाम और सम्मान की दिशा माना जाता है। अगर इस दिशा में कोई दोष हो, तो व्यक्ति की मेहनत के बावजूद सफलता रुक जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

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दक्षिण दिशा क्यों है महत्वपूर्ण?

वास्तु के अनुसार, दक्षिण दिशा नाम, यश और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। अगर यह दिशा दोषपूर्ण हो, तो व्यक्ति को पहचान मिलने में देरी होती है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण दिशा को ठीक करने से करियर, बिजनेस और सामाजिक सम्मान में तेजी से वृद्धि होती है।

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वर्क स्टेशन और अवॉर्ड्स की सही जगह

जो लोग घर से काम करते हैं, उन्हें अपना वर्क स्टेशन दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है और काम में सफलता मिलती है। अगर आपको प्रमोशन, अवॉर्ड या सर्टिफिकेट मिले हैं, तो उन्हें भी दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं। इससे आपके कार्य की सराहना बढ़ती है और नए अवसर आकर्षित होते हैं।

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दक्षिण दिशा के लिए सही रंग

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा के लिए लाल या गुलाबी रंग सबसे अच्छा माना जाता है। ये रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अगर आप किसी विशिष्ट क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो पीला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कभी भी काला, नीला या पानी से संबंधित डेकोरेटिव आइटम जैसे फाउंटेन, एक्वेरियम आदि ना रखें।

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दक्षिण दिशा में क्या लगाएं?

दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर इस दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह तरक्की और गति का प्रतीक है। आप दक्षिण दिशा में त्रिकोण आकार वाले पौधे भी रख सकते हैं। अगर घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो, तो यह आपके लिए विशेष रूप से शुभ है।

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दक्षिण दिशा में वास्तु दोष कैसे दूर करें?

अगर दक्षिण दिशा में कोई दरार, गड्ढा, पानी का रिसाव या भारी सामान है, तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। इस दिशा को साफ-सुथरा और हल्का रखें। नियमित रूप से इस क्षेत्र में धूप या कपूर जलाएं और 'ॐ वास्तु पुरुषाय नमः' मंत्र का जाप करें।

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वास्तु दोष दूर करने के अन्य उपाय

दक्षिण दिशा की दीवार पर पीतल या तांबे का घोड़ा रखें। इस दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। हर शुक्रवार को दक्षिण दिशा में सफेद मिठाई का दान करें।

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दक्षिण दिशा में सही वास्तु से फायदा

जब दक्षिण दिशा वास्तु के अनुसार सही हो जाती है, तो व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और अवसर खुद-ब-खुद आने लगते हैं। वास्तु दोष दूर करने से ना सिर्फ करियर में तरक्की होती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

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जीवन की दिशा बदल देंगे ये उपाय

अगर आपको अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपने घर की दक्षिण दिशा जरूर जांचें। छोटे-छोटे वास्तु बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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