Vastu Shastra: घर पर नहीं पड़ेगा बुरी नजर का साया, कर लें ये 5 खास उपाय

वास्तु से बनाएं मंगलमय घर

काला टीका, नींबू-मिर्च, नमक, तुलसी और स्वास्तिक जैसे वास्तु उपाय बुरी नजर को रोकते हैं। नियमित सफाई और सही दिशा का ध्यान रखें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)