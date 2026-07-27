बिजनेस में लगातार घाटा होने से बढ़ गई है परेशानी? वास्तु के ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत, बढ़ेगा मुनाफा

इन उपायों से मिलेगी राहत

उपरोक्त पांच मुख्य उपाय और कुछ अतिरिक्त सावधानियां अपनाकर व्यापार में आए घाटे को कम किया जा सकता है। तुलसी, ओलियंडर, घास का दान, गोमती चक्र और सही दिशा का ध्यान रखने से दुकान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धैर्य रखकर इन उपायों को अपनाएं, तो राहत मिलने और मुनाफा बढ़ने की अच्छी संभावना बनती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।