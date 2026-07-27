बिजनेस में लगातार घाटा होने से बढ़ गई है परेशानी? वास्तु के ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत, बढ़ेगा मुनाफा

अगर दुकान की दिशा सही ना या फिर साज-सज्जा में कोई दोष हो, तो इसके कारण व्यापार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान वास्तु उपाय अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।
वास्तु में तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है। दुकान या व्यापार वाली जगह के उत्तर-पूर्वी कोने में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रोज सुबह तुलसी की पूजा करें और उसी स्थान पर थोड़ा गंगाजल रखें। इससे वातावरण शुद्ध रहता है और व्यापार में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है। तुलसी ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, बल्कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में भी मददगार मानी जाती है।
व्यापार में वृद्धि के लिए ओलियंडर के फूल का इस्तेमाल भी कारगर बताया गया है। दुकान जाते समय ओलियंडर के फूल को मसलकर माथे पर तिलक की तरह लगाएं। ऐसा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और दिन भर के काम में सकारात्मकता बनी रहती है। यह उपाय नियमित रूप से करने पर व्यापार में आने वाले अवरोध कम होने लगते हैं। ध्यान रखें कि फूल ताजा हो और साफ हाथों से तिलक लगाएं।
दुकान में आए दिन उतार-चढ़ाव की समस्या बनी रहती है, तो रोज भोजन करने से पहले कुछ घास उखाड़कर गाय को खिलाएं। यह सरल उपाय सुख-समृद्धि और मान-सम्मान बढ़ाने वाला माना जाता है। गाय को घास खिलाने से पुण्य का भाव उत्पन्न होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बनती है। यह उपाय धैर्य और नियमितता के साथ करने पर अच्छा असर दिखाता है।
दुकान की समृद्धि के लिए किसी शुक्रवार को ग्यारह गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर ऐसी जगह रखें, जहां कोई आसानी से छू ना सके। यह उपाय लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। इससे कार्यों में तरक्की और धन आने की संभावना बढ़ती है। गोमती चक्र को साफ रखें और समय-समय पर उनकी स्थिति जांचते रहें।
वास्तु के अनुसार, दुकान का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में द्वार होने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। दुकान के अंदर नॉर्थ-ईस्ट कोना हमेशा साफ और खुला रखें। वहां कबाड़ या कूड़ा ना जमा होने दें। इससे ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और ग्राहक आकर्षित होते हैं।
कैश काउंटर को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना बेहतर रहता है। सामान को व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि जगह अव्यवस्थित ना लगे। टूटी-फूटी चीजें या खराब सामान तुरंत हटा दें। साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखने से व्यापार में सकारात्मकता आती है। ग्राहक भी स्वच्छ दुकान में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं।
वास्तु उपायों का पूरा लाभ तभी मिलता है, जब उन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए। सिर्फ एक बार करके छोड़ देने से असर कम रहता है। साथ ही सकारात्मक सोच और मेहनत भी जरूरी है। उपाय करने के साथ-साथ व्यवसाय को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से धीरे-धीरे मुनाफा बढ़ने लगता है।
उपरोक्त पांच मुख्य उपाय और कुछ अतिरिक्त सावधानियां अपनाकर व्यापार में आए घाटे को कम किया जा सकता है। तुलसी, ओलियंडर, घास का दान, गोमती चक्र और सही दिशा का ध्यान रखने से दुकान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धैर्य रखकर इन उपायों को अपनाएं, तो राहत मिलने और मुनाफा बढ़ने की अच्छी संभावना बनती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।