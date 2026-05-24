Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा में ना रखें मनी प्लांट समेत ये 5 पौधे, नेगेटिविटी बढ़ते ही बिगड़ेंगे काम, हो जाएंगे परेशान

कई बार लोग अनजाने में हम कुछ पौधों को दक्षिण दिशा में रख देते हैं, जिससे आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं कि किन 5 पौधों को दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, दक्षिण दिशा में पौधे लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है। इस दिशा में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे परिवार में कलह, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कुछ खास पौधों को दक्षिण दिशा से पूरी तरह दूर रखें।
तुलसी जी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा में लगाने से घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। इससे धन हानि, कलह और नकारात्मकता बढ़ती है। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण में लगाना चाहिए।
रोजमेरी सदाबहार पौधा है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण दिशा में लगाने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इससे नींद की समस्या, चिंता और स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। रोजमेरी के लिए दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण सबसे अच्छा माना जाता है।
मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से है। इसे दक्षिण दिशा में रखने से धन का अभाव बना रहता है। आर्थिक रुकावटें बढ़ती हैं और घर में सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। मनी प्लांट को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है।
केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा में लगाने से धार्मिक दृष्टि से अशुभ प्रभाव पड़ता है। इससे घर में अशांति और आर्थिक समस्या आ सकती है। केले का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व में लगाना सबसे अच्छा रहता है।
शमी का पौधा शनि देव से जुड़ा माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा में लगाने से शनि दोष बढ़ सकता है। इससे स्वास्थ्य, आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। शमी का पौधा पूर्व या ईशान कोण में लगाना शुभ होता है।
यदि गलती से कोई पौधा दक्षिण दिशा में लग गया है, तो उसे तुरंत उत्तर या पूर्व दिशा में शिफ्ट कर दें। घर में हमेशा हरे-भरे और स्वस्थ पौधे रखें। मुरझाए या सूखे पौधों को तुरंत हटा दें, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों की दिशा घर की खुशहाली और समृद्धि से सीधे जुड़ी होती है। दक्षिण दिशा में ऊपर बताए 5 पौधे लगाने से बचें। सही दिशा में पौधे लगाकर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और धन-समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने घर को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।