Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा में ना रखें मनी प्लांट समेत ये 5 पौधे, नेगेटिविटी बढ़ते ही बिगड़ेंगे काम, हो जाएंगे परेशान

घर की खुशहाली से जुड़े होते हैं पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पौधों की दिशा घर की खुशहाली और समृद्धि से सीधे जुड़ी होती है। दक्षिण दिशा में ऊपर बताए 5 पौधे लगाने से बचें। सही दिशा में पौधे लगाकर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और धन-समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने घर को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।