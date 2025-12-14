घर में इन 5 जगहों पर रखें मोर पंख, भगवान कुबेर के आशीर्वाद से नहीं होगी पैसों की कमी

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणघर में इन 5 जगहों पर रखें मोर पंख, भगवान कुबेर के आशीर्वाद से नहीं होगी पैसों की कमी

वास्तु और ज्योतिष में मोर पंख को भगवान कृष्ण और कुबेर देव का सबसे प्रिय माना गया है। मोर पंख में सकारात्मक ऊर्जा और धन आकर्षण की शक्ति होती है। घर में सही जगहों पर मोर पंख रखा जाए, तो पैसों की कमी दूर होती है। आज जानिए वो 5 खास जगहें, जहां मोर पंख रखने से कुबेर जी के आशीर्वाद से धन संकट दूर होता है।

Navaneet RathaurDec 14, 2025 08:10 pm IST
1/7

पूजा घर में मोर पंख

पूजा घर में 3 या 7 मोर पंख रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। रोज पूजा करते समय मोर पंख को स्पर्श करें और मन में धन की कामना करें। यह उपाय घर में बरकत और सुख-शांति लाता है। पैसा आता है और टिकता भी है।

2/7

तिजोरी या अलमारी

तिजोरी या जहां पैसा रखते हैं, वहां लाल कपड़े में 5 मोर पंख बांधकर रखें। कुबेर देव मोर पंख से आकर्षित होते हैं और धन की रक्षा करते हैं। यह उपाय अनावश्यक खर्च रोकता है और कमाई बढ़ाता है। हर शुक्रवार को मोर पंख को हल्का साफ करें। इससे घर में धन का भंडार भरता जाता है।

3/7

प्रवेश द्वार पर मोर पंख

मुख्य दरवाजे के ऊपर या पास में 7 मोर पंख का बुके लटकाएं। इससे घर में आने वाली ऊर्जा शुद्ध होती है और कुबेर जी का आशीर्वाद सीधे प्रवेश करता है। नेगेटिव शक्ति बाहर रहती है और धन अंदर आता है। दरवाजा खोलते ही मोर पंख दिखे, तो दिन भर सौभाग्य साथ रहता है।

4/7

स्टडी डेस्क या पढ़ाई की जगह

बच्चों की पढ़ाई की मेज या ऑफिस डेस्क पर 3 मोर पंख रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है और करियर में तरक्की होती है। मान्यता है कि पढ़ाई या काम करते समय मोर पंख को देखकर मन प्रसन्न रहता है।

5/7

घर की उत्तर दिशा

उत्तर दिशा कुबेर की है। इस दिशा की दीवार पर या कोने में 11 मोर पंख का फैन या बुके लगाएं। इससे धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। व्यापार में बरकत, नौकरी में तरक्की और अप्रत्याशित लाभ होते हैं। उत्तर दिशा में मोर पंख रखने से घर में स्थायी समृद्धि आती है।

6/7

मोर पंख रखने के जरूरी नियम

मोर पंख हमेशा विषम संख्या जैसे 3,5,7,11 में रखें। टूटा या गंदा मोर पंख कभी ना रखें। हर शुक्रवार मोर पंख साफ करें। मोर पंख को कभी जमीन पर ना रखें। मोर पंख खरीदते समय 'ॐ कुबेराय नमः' बोलें। इन नियमों से कुबेर जी की कृपा दोगुनी हो जाती है।

7/7

धन संकट हमेशा के लिए खत्म

इन पांच जगहों पर मोर पंख रखने के कुछ दिन बाद ही आप फर्क महसूस करेंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसा टिकेगा, कमाई बढ़ेगी और घर में खुशहाली आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

