घर में इन 5 जगहों पर रखें मोर पंख, भगवान कुबेर के आशीर्वाद से नहीं होगी पैसों की कमी

धन संकट हमेशा के लिए खत्म

इन पांच जगहों पर मोर पंख रखने के कुछ दिन बाद ही आप फर्क महसूस करेंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसा टिकेगा, कमाई बढ़ेगी और घर में खुशहाली आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।