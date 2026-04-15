वास्तु शास्त्र: घर में मोर पंख कहां-कहां नहीं रखना चाहिए? ये है सही नियम

घर में कहां ना रखें मोर पंख?

वास्तु शास्त्र में मोर पंख को काफी महत्व दिया जाता है। शास्त्र में इसे सबसे शुभ माना गया है। तमाम लोग इसे घर में अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखते हैं। मान्यता है कि जिन घरों में मोर पंख होता है, वहां पर नेगेटिविटी नहीं होती है। हालांकि अगर इसे वास्तु के अनुसार ना रखा जाए तो ये गलत असर भी कर सकती है। ऐसे में मोर पंख से जुड़े वास्तु के नियमों का पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं कि आखिर हमें इसे किन-किन जगहों पर रखने से बचना है? नीचे पढ़ें मोर पंख से जुड़े वास्तु के कुछ नियमों के बारे में-