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भोजन से पहले जान लें ये वास्तु नियम! घर की इन 5 जगहों पर खाना माना जाता है अशुभ

घर में भोजन करना केवल पेट भरने का माध्यम नहीं माना गया है। भारतीय परंपरा और वास्तु शास्त्र में इसे एक महत्वपूर्ण संस्कार का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि भोजन करते समय स्थान, दिशा और वातावरण का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

Navaneet RathaurJul 31, 2026 10:51 am IST
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गलत जगह पर ना करें भोजन

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर सुविधा के अनुसार कहीं भी बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत कई तरह की परेशानियों का कारण बन सकती है। गलत जगह पर भोजन करने से सेहत, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए कुछ जगहों पर खाने से बचना चाहिए।

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भोजन का वास्तु में विशेष महत्व

वास्तु शास्त्र में भोजन को ऊर्जा और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। सही स्थान पर बैठकर खाने से पाचन अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। गलत जगह पर भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए भोजन को हमेशा साफ, शांत और निर्धारित स्थान पर करने की सलाह दी जाती है। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहता है।

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बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सबसे अशुभ आदतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आर्थिक समस्याएं बढ़ने और मानसिक तनाव का सामना करने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए भोजन हमेशा डाइनिंग टेबल या किसी निर्धारित स्थान पर ही करना चाहिए।

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गंदी या अव्यवस्थित जगह पर खाना

गंदी या अव्यवस्थित जगह पर भोजन करने से भी बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसका असर व्यक्ति के मन और जीवन दोनों पर पड़ सकता है। भोजन हमेशा साफ और शांत वातावरण में करना बेहतर माना गया है। साफ जगह पर खाने से मन भी संतुष्ट रहता है।

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पूजा घर के पास भोजन ना करें

भोजन करते समय पूजा की जगह के बिल्कुल पास बैठने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहां भोजन करने से उसकी पवित्रता प्रभावित हो सकती है। इससे हमारे जीवन पर भी काफी असर पड़ सकता है। पूजा स्थल को हमेशा अलग और सम्मानित रखना चाहिए।

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चूल्हे या गैस स्टोव के पास ना बैठें

वास्तु शास्त्र में चूल्हे या गैस स्टोव के बिल्कुल पास बैठकर भोजन करना भी उचित नहीं माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर के सदस्यों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए रसोई में भोजन बनाने और भोजन करने के स्थान को अलग रखना बेहतर माना जाता है। दोनों जगहों के बीच थोड़ी दूरी रखना शुभ होता है।

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मुख्य दरवाजे या चौखट के पास खाना

घर के मुख्य दरवाजे या चौखट के पास बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और सुख-समृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए भोजन के लिए हमेशा शांत और व्यवस्थित स्थान का चयन करना चाहिए। मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है, वहां भोजन ना करें।

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भोजन के लिए सही स्थान चुनें

भोजन के लिए डाइनिंग एरिया या कोई निर्धारित शांत स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। वहां साफ मेज और आरामदायक बैठने की व्यवस्था रखें। भोजन करते समय टीवी या मोबाइल से दूर रहें। शांत मन से खाने से पाचन अच्छा होता है और शरीर को सही ऊर्जा मिलती है। सही स्थान पर भोजन करने की आदत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है।

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सही आदत अपनाने के फायदे

इन वास्तु नियमों का पालन करने से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। स्वास्थ्य बेहतर होता है और परिवार में शांति बनी रहती है। गलत जगह पर खाने की आदत छोड़कर सही स्थान चुनने से आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति दोनों में सुधार आ सकता है। छोटी आदतों में बदलाव करके बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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