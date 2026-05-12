Vastu Tips: पर्स में पैसे के अलावा इन 5 चीजों का रखना देता है शुभ फल, बढ़ जाती है बरकत और होता है धन लाभ

इन बातों का रखें ध्यान

इन चीजों को श्रद्धा और सकारात्मक भावना से पर्स में रखें। समय-समय पर इन चीजों को चेक करें और अगर जरूरी हो, तो बदल दें। पर्स को हमेशा साफ और सुगंधित रखें। वास्तु के इन उपायों को अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में बरकत ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।