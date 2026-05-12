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Vastu Tips: पर्स में पैसे के अलावा इन 5 चीजों का रखना देता है शुभ फल, बढ़ जाती है बरकत और होता है धन लाभ

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार, पर्स सिर्फ पैसे रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की आर्थिक ऊर्जा का केंद्र भी होता है। अगर पर्स में सकारात्मक चीजें रखी जाएं, तो धन आने के रास्ते खुलते हैं, बरकत बनी रहती है और फिजूलखर्ची कम होती है।

Navaneet RathaurMay 12, 2026 04:00 pm IST
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पर्स से जुड़े नियम

कहा जाता है कि पर्स में गलत चीजें रखने से आर्थिक अस्थिरता और नुकसान हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि पर्स में पैसे के अलावा कौन-सी 5 चीजें रखने से धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

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पर्स आर्थिक ऊर्जा का केंद्र

ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पर्स व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा को प्रभावित करता है। साफ-सुथरा और शुभ चीजों वाला पर्स धन को आकर्षित करता है, जबकि गंदा या नकारात्मक चीजों वाला पर्स धन को दूर भगाता है। इसलिए पर्स को हमेशा साफ, व्यवस्थित और सम्मानजनक जगह पर रखना चाहिए।

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पीपल का पत्ता

पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पर्स में एक ताजा और साफ पीपल का पत्ता रखना बहुत शुभ होता है। पत्ते को गंगाजल से शुद्ध करें, केसर या चंदन से 'श्रीं' लिखें, सुखाकर पर्स में रख लें। इससे धन आकर्षण बढ़ता है और आर्थिक स्थिरता आती है।

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गोमती चक्र

गोमती चक्र धन वृद्धि और कर्ज मुक्ति का शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। पर्स में एक छोटा गोमती चक्र रखने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और व्यापार में लाभ बढ़ता है।

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अक्षत (अखंडित चावल)

अक्षत समृद्धि और धन संचय का प्रतीक है। 11 या 21 अखंडित चावल के दानों को लाल कपड़े या लाल कागज में बांधकर पर्स में रखें। इससे धन वृद्धि होती है और आर्थिक नुकसान से बचाव होता है।

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सफेद या पीली कौड़ी

कौड़ी को समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पर्स में एक या तीन सफेद या पीली कौड़ी रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। अगर कौड़ी उपलब्ध ना हो तो लक्ष्मी-गणेश अंकित चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं।

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ओम, स्वास्तिक या गुरु की तस्वीर

पर्स में छोटा सा ओम चिन्ह, स्वास्तिक या ईष्ट देव की तस्वीर रखना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती हैं और धन हानि से बचाती हैं।

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पर्स को साफ और व्यवस्थित रखने के नियम

पर्स में फटे नोट, पुराने बिल, बेकार कागज या उधार की पर्चियां कभी ना रखें। ये चीजें नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। पर्स को नियमित रूप से साफ करें और इसे हमेशा सम्मानजनक जगह पर रखें। कभी भी पर्स में ज्यादा सामान भरकर ना रखें, हल्का और व्यवस्थित रखें।

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इन उपायों से मिलने वाले लाभ

पीपल का पत्ता, कौड़ी, अक्षत, गोमती चक्र और शुभ चिन्ह जैसी 5 चीजों को पर्स में रखने से धन आकर्षण बढ़ता है, फिजूलखर्ची कम होती है, आर्थिक स्थिरता आती है और बरकत बनी रहती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, ये सरल उपाय करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

इन चीजों को श्रद्धा और सकारात्मक भावना से पर्स में रखें। समय-समय पर इन चीजों को चेक करें और अगर जरूरी हो, तो बदल दें। पर्स को हमेशा साफ और सुगंधित रखें। वास्तु के इन उपायों को अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में बरकत ला सकते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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