Hindi News › फोटो › पंचांग-पुराण › गलती से भी ना करें इन माह में घर बनाने की शुरुआत, आर्थिक तंगी और बीमारियों से रहेंगे परेशान

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में पौष, चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद और आश्विन – इन पांच महीनों में घर बनाना या नींव रखना सख्त वर्जित है। इन महीनों में पृथ्वी माता विश्राम करती हैं और देवता अन्य लोकों में चले जाते हैं। इन महीनों में घर बनाने वाले को आर्थिक तंगी, बीमारी, कलह और कुल की हानि झेलनी पड़ती है।

Navaneet RathaurDec 07, 2025 07:36 pm IST
1/7

पौष मास

पौष मास में सूर्य कमजोर होता है और पृथ्वी माता गर्भवती मानी जाती हैं। इस समय भूमि खोदने से माता रुष्ट हो जाती हैं। घर में कभी बरकत नहीं रहती, संतान को कष्ट, व्यापार में घाटा और रोग बढ़ते हैं। धर्म शास्त्रों में पौष माह को घर बनाने के लिए सबसे अशुभ माना गया है। पौष में सिर्फ पुराने घर का जीर्णोद्धार करें, नया निर्माण कभी नहीं करें।

2/7

चैत्र मास

चैत्र में नवरात्रि और नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन यह समय देवताओं के विश्राम का है। भूमि में नए जीवन का संचार हो रहा होता है। इस समय नींव खोदने से कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं। घर में कलह, मुकदमे, धन हानि और संतान कष्ट होता है। चैत्र में सिर्फ पूजा-पाठ करें, निर्माण बिल्कुल नहीं करें।

3/7

ज्येष्ठ मास

ज्येष्ठ में सूर्य सबसे प्रचंड होता है और पृथ्वी माता तपती है। इस समय भूमि खोदने से अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है। घर में आगजनी, रक्त विकार, नेत्र रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। ज्येष्ठ में शुरू किया गया घर कभी सुख नहीं देता है। इस माह में जल दान करने से पुण्य बढ़ता है।

4/7

भाद्रपद मास

भाद्रपद में पितृ पक्ष होता है, पितरों का आगमन होता है। इस समय भूमि खोदने से पितर रुष्ट हो जाते हैं। घर में पितृ दोष, संतान कष्ट, व्यापार में रुकावट और रहस्यमय बीमारियां आती हैं। भाद्रपद में शुरू किया गया निर्माण कुल को बर्बाद कर देता है। इस माह में सिर्फ पितरों की सेवा करें।

5/7

आश्विन मास

आश्विन में नवरात्रि और देवी का पूजन होता है। इस समय भूमि में देव शक्ति का संचार होता है। नींव खोदने से मां दुर्गा और ग्रह देवता नाराज हो जाते हैं। घर में स्त्री कष्ट, धन हानि और सुरक्षा की कमी हो जाती है। आश्विन में शुरू किया गया घर कभी स्थिर नहीं रहता है।

6/7

शुभ महीने कौन से हैं?

वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और फाल्गुन – ये चार महीने घर बनाने के लिए सबसे उत्तम हैं। इनमें भूमि और देवताओं की कृपा रहती है। वैशाख और फाल्गुन में शुरू किया घर राजमहल जैसा सुख देता है। इन महीनों में नींव रखने से धन, स्वास्थ्य और संतान सुख की वर्षा होती है।

7/7

गलत महीने में ना शुरू करें निर्माण

अगर आपने इन पांच महीनों में गलती से निर्माण शुरू कर दिया है, तो आज ही रुक जाएं। शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन और भूमि पूजन दोबारा करें। 41 दिन शनि मंत्र जपें और मिट्टी माता से क्षमा मांगें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

