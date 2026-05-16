Vastu Tips: कर्ज के जंजाल से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, बढ़ गई है आर्थिक तंगी, तो वास्तु इन 5 उपाय से दूर होगी परेशानी

घर का मुख्य द्वार सुख-समृद्धि का मुख्य रास्ता होता है। अगर यहां गंदगी, जूते-चप्पल बिखरे रहते हैं या अंधेरा रहता है, तो धन का प्रवाह रुक जाता है। रोजाना मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें, गंगाजल छिड़कें, स्वास्तिक बनाएं और सुंदर तोरण लगाएं। इससे घर में नई सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और लक्ष्मी जी का वास स्थायी बनता है।
वास्तु में उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। अगर इस दिशा में गंदगी, भारी सामान या टूटा फूटा सामान रखा रहता है, तो आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। उत्तर दिशा को हमेशा साफ और खुला रखें। तिजोरी इसी दिशा में रखें रखें। पूजा घर में उत्तर दिशा में लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर यंत्र स्थापित करें। इससे धन आने के नए रास्ते खुलते हैं।
रसोई घर परिवार की समृद्धि का केंद्र होती है। अगर रसोई गंदी, अव्यवस्थित या दक्षिण-पश्चिम दिशा में है, तो घर में पैसा टिकता नहीं है। रसोई को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें, हमेशा साफ रखें और जूठे बर्तन रातभर ना छोड़ें। साफ-सुथरी रसोई में मां लक्ष्मी का निवास होता है।
नकारात्मक ऊर्जा कर्ज और आर्थिक रुकावट की सबसे बड़ी वजह होती है। हर कमरे में एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक रखें और हर सप्ताह बदल दें। इससे घर की पुरानी नकारात्मकता बाहर निकलती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है।
घर में जमा पुराना, टूटा और बेकार सामान आर्थिक रुकावट पैदा करता है। यह पुरानी ऊर्जा को रोककर रखता है। हर महीने घर की सफाई करें और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले सामान दान कर दें या फेंक दें। खासकर अलमारी, बेड के नीचे और कोनों में जमा चीजें हटाएं। इससे नई ऊर्जा और नया धन आने लगता है।
तिजोरी उत्तर या पूर्व-उत्तर दिशा में रखें। कभी भी दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में ना रखें। तिजोरी के अंदर लाल कपड़ा, चावल और लक्ष्मी-कुबेर यंत्र रखना शुभ होता है। इससे धन की रक्षा होती है और वृद्धि होती है।
अंधेरे कोने और बंद जगहें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। घर में हर कोने में रोशनी रखें और खिड़कियां खुली रखें। शाम को घर के हर हिस्से में हल्की रोशनी जरूर जलाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं।
हर शुक्रवार या पूर्णिमा को घर में गंगाजल का छिड़काव करें या हवन करवाएं। इससे पुराने वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। नियमित वास्तु शुद्धि करने से ना सिर्फ कर्ज कम होता है, बल्कि परिवार में शांति और खुशहाली भी बढ़ती है।
इन वास्तु उपायों को अपनाने से धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज कम होता है और धन टिकना शुरू हो जाता है। वास्तु केवल ऊर्जा संतुलन है, इसलिए मेहनत के साथ इन उपायों को अपनाएं तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।