गलती से ना करें नजरअंदाज! घर की छत पर इन 5 पक्षियों का आना देता है भयंकर संकट का संकेत

अगर आप भी हाल में छत पर कुछ पक्षियों को बार-बार देख रहे हैं या उनकी आवाज सुन रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये पक्षी परिवार में आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या या गृह क्लेश की पूर्व सूचना देते हैं। ऐसे में समय रहते सावधानी बरतना और उपाय करना बहुत जरूरी है।
वास्तु शास्त्र में घर की छत को ऊर्जा के प्रवाह का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जब कोई पक्षी बार-बार छत पर आकर बैठता है या रोता है, तो वह घर की ऊर्जा में बदलाव का संकेत देता है। कुछ पक्षी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्या या आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन संकेतों को समझना और समय पर उपाय करना जरूरत है।
घर की छत पर गिद्ध या चील का बार-बार आना वास्तु की नजरिए से अशुभ माना जाता है। यह संकेत आर्थिक संकट या परिवार में किसी बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, गिद्ध की उपस्थिति घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है।
चमगादड़ का घर की छत या किसी कोने में लगातार आना बेहद अशुभ संकेत है। वास्तु शास्त्र में इसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में कलह, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
रात के समय उल्लू का छत पर आकर रोना या अजीब आवाज निकालना भी शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है, लेकिन अगर वह रोता हुआ आए तो यह परिवार में किसी बड़े संकट या आर्थिक नुकसान का संकेत हो सकता है।
सामान्य रूप से कौआ मेहमान के आने का संकेत देता है, लेकिन अगर कौआ घर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आवाज निकाले तो इसे अशुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य समस्या या परिवार में कलह की आशंका बढ़ जाती है।
टिटहरी का छत पर बार-बार आना और रोना वास्तु और ज्योतिष दोनों में अशुभ संकेत माना जाता है। यह मौसम में बदलाव के साथ-साथ घर में किसी प्रकार की परेशानी या बाधा का संकेत दे सकता है।
कुछ पक्षी नमी वाली जगहों की ओर आकर्षित होते हैं। अगर आपके घर की छत या दीवार पर नमी है और वहां पक्षी आ रहे हैं, तो पहले नमी का समाधान करें। नमी वाले घर में पक्षियों का आना वास्तु दोष को और बढ़ा सकता है।
अगर ये पक्षी बार-बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले घर की छत और आसपास की सफाई करें। कपूर जलाएं और गंगाजल छिड़कें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। यदि समस्या बनी रहती है, तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।