गलती से ना करें नजरअंदाज! घर की छत पर इन 5 पक्षियों का आना देता है भयंकर संकट का संकेत

बचाव के उपाय

अगर ये पक्षी बार-बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले घर की छत और आसपास की सफाई करें। कपूर जलाएं और गंगाजल छिड़कें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। यदि समस्या बनी रहती है, तो किसी योग्य वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।