Vastu Shastra: घर में रख लेंगे ये 5 शुभ चीजें, तो कभी नहीं होगी पैसों की कमी, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

1. श्रीमद् भगवद् गीता

भगवद् गीता को ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। घर में गीता रखने से दिव्य शक्ति का संचार होता है। इससे परिवार के सदस्यों के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गीता को पूजा स्थान पर या मुख्य कमरे में रखें। रोजाना थोड़ा-सा पाठ करने से घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं।