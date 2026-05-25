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Vastu Shastra: घर में रख लेंगे ये 5 शुभ चीजें, तो कभी नहीं होगी पैसों की कमी, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

वास्तु शास्त्र सिर्फ घर की बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों की खुशी, शांति और समृद्धि से भी जुड़ा है। वास्तु के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा धन-हानि और परेशानियां बढ़ा सकती है।

Navaneet RathaurMay 25, 2026 09:41 am IST
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वास्तु शास्त्र

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की कमी न हो और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो कुछ खास शुभ वस्तुओं को सही जगह पर रखना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े 5 उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

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1. श्रीमद् भगवद् गीता

भगवद् गीता को ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। घर में गीता रखने से दिव्य शक्ति का संचार होता है। इससे परिवार के सदस्यों के मन में सकारात्मक विचार आते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गीता को पूजा स्थान पर या मुख्य कमरे में रखें। रोजाना थोड़ा-सा पाठ करने से घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं।

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2. चांदी का सिक्का

चांदी चंद्रमा से जुड़ी धातु है, जो मन को शांत और स्थिर रखती है। वास्तु शास्त्र में चांदी का सिक्का धन-धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे तिजोरी, अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप इसे लाल कपड़े में लपेटकर रखते हैं, तो यह और अधिक शुभ फल देता है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनते हैं।

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3. पांच कौड़ियां

कौड़ियां समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थीं, इसलिए इन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार, पांच साबुत कौड़ियों को हल्दी लगाकर शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन पूजा स्थान पर रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे धन आकर्षण की शक्ति बढ़ती है और घर में बरकत आती है। इन कौड़ियों को कभी भी फेंकना या गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए।

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4. हल्दी की गांठ

हल्दी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। जहां विष्णु होते हैं, वहां लक्ष्मी का वास जरूर होता है। वास्तु शास्त्र में हल्दी की गांठ को तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। इससे धन-धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक अड़चनें दूर होती हैं। पुरानी हल्दी की गांठ को बदलते रहें और नई रखें।

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5. गुलाब का पौधा

गुलाब का फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। वास्तु के अनुसार, घर के उत्तर-पूर्व दिशा या मुख्य द्वार के पास गुलाब का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर का वातावरण सुगंधित और सकारात्मक रहता है। पौधे की नियमित देखभाल करें और सूखे फूलों को तुरंत हटा दें। इससे ना सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है।

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जरूर बरतें ये सावधानियां

इन शुभ वस्तुओं को रखते समय साफ-सफाई और सही दिशा का विशेष ध्यान रखें। गंदी या टूटी हुई चीजें कभी ना रखें। इन वस्तुओं को नियमित रूप से साफ करें और पूजा करते समय इनके प्रति श्रद्धा बनाए रखें। गलत दिशा में रखने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।

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इन उपायों से मिलने वाले लाभ

इन पांच चीजों को सही तरीके से घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और परिवार में सुख-शांति बढ़ती है। वास्तु दोष कम होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहता है।

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मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

वास्तु शास्त्र छोटी-छोटी चीजों से बड़े परिणाम देता है। अगर आप इन 5 शुभ वस्तुओं को श्रद्धा और सही नियमों के साथ घर में रखते हैं, तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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