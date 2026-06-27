Vastu Shastra: फ्यूज बल्ब बदलने में कर रहे हैं आलस? हो सकते हैं ये 4 नुकसान

बल्ब फ्यूज है तो करें ये उपाय

अगर घर में फ्यूज बल्ब लगा हुआ है तो उसे जल्दी बदल दें। जिस का बल्ब का इस्तेमाल नहीं करना है उसे होल्डर से हटा दें। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।