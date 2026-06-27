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Vastu Shastra: फ्यूज बल्ब बदलने में कर रहे हैं आलस? हो सकते हैं ये 4 नुकसान

Fuse Bulb Vastu Shastra: घर में फ्यूज बल्ब लगा हुआ है और आप आलस के चलते उसे हटा नहीं रहे हैं? यहां पढ़ें कि इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

Garima SinghJun 27, 2026 08:40 pm IST
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फ्यूज बल्ब को ना करें नजरअंदाज

अगर घर में कहीं भी फ्यूज बल्ब लगा है और उसे बदलने या हटाने में आप आलस कर रहे हैं तो कई नुकसान हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसे बल्ब का घर में होना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी खत्म होती जाती है। जानिए इससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

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रुक सकती है ग्रोथ

वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस जगह लंबे समय तक फ्यूज बल्ब होता है वहां एनर्जी कमजोर हो जाती है। इसका असर नौकरी-बिजनेस के साथ-साथ रोजमर्रा के काम पर दिखने लगता है। ऐसे में मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है।

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हमेशा परेशान रहेगा मन

अगर घर में बल्ब फ्यूज है और आप उसे हटा नहीं रहे हैं तो इससे घर का माहौल खराब हो सकता है। साथ में आपको आलस महसूस होगा। चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति बनेगी और इससे तनाव होगा। इसी वजह से घर में हर जगह अच्छी रोशनी होनी चाहिए।

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बढ़ेंगे फालतू के खर्चे

वास्तु मान्यता है कि फ्यूज बल्ब घर की सुख-समृद्धि पर असर डाल सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है और फालतू के खर्चे बढ़ने लगते हैं।

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घर में हो सकती है कलह

अगर घर के मुख्य द्वार या फिर उत्तर-दिशा में कोई फ्यूज बल्ब है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा फ्यूज बल्ब रिश्तों पर बुरा असर डाल सकता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस और तनाव जैसी स्थिति बनने लगेगी। ऐसे में घर का कलह बढ़ता ही जाएगा।

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बल्ब फ्यूज है तो करें ये उपाय

अगर घर में फ्यूज बल्ब लगा हुआ है तो उसे जल्दी बदल दें। जिस का बल्ब का इस्तेमाल नहीं करना है उसे होल्डर से हटा दें। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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