Vastu Shastra: घर में तुलसी के साथ लगाएं ये 4 पौधे, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और होगा धन लाभ

अगर आप भी घर में धन लाभ, करियर की तरक्की और परिवार की खुशहाली चाहते हैं, तो तुलसी के साथ इन चार पौधों को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन्हें लगाने के नियम और महत्व के बारे में विस्तार से।
हिंदू धर्म के तुलसी को घर की देवी माना जाता है। यह ना सिर्फ घर की नकारात्मकता दूर करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार, तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। मान्यता है कि रोजाना तुलसी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी के साथ कुछ और पौधे लगाने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है।
जेड प्लांट को धन और सफलता का पौधा माना जाता है। यह पौधा छोटा होने के बावजूद बहुत शक्तिशाली होता है। वास्तु शास्त्र में इसे पूर्व दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। जेड प्लांट लगाने से करियर में तरक्की होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है।
लिली प्लांट घर में शांति और रिश्तों में मधुरता लाने के लिए जाना जाता है। यह पौधा तनाव कम करता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। लिली प्लांट लगाने से घर का माहौल प्रसन्न रहता है और मानसिक शांति मिलती है।
मनी प्लांट को धन और समृद्धि का पौधा माना जाता है। यह पौधा घर में माता लक्ष्मी का वास बनाए रखता है। वास्तु विशेषज्ञ इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाने की सलाह देते हैं। मनी प्लांट लगाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और नए अवसर आकर्षित होते हैं। यह पौधा आसानी से बढ़ता है और कम देखभाल में भी हरा-भरा रहता है।
शमी का पौधा शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार की दाहिनी ओर लगाने से शनि देव की कृपा बनी रहती है। यह पौधा बाधाओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शमी का पौधा लगाने से आर्थिक और मानसिक समस्याएं कम होती हैं।
कुछ पौधे घर के अंदर लगाने से वास्तु दोष बढ़ सकता है। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस घर में कलह और तनाव बढ़ाते हैं। बोनसाई पौधे तरक्की को रोकते हैं। जिन पौधों से दूध निकलता है, वे भी घर में नकारात्मकता लाते हैं। पीपल का पौधा घर के अंदर या दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। मुरझाए या सूखे पौधे भी दुर्भाग्य ला सकते हैं।
पौधों को हमेशा स्वच्छ जगह पर रखें और नियमित पानी दें। सूखे या मुरझाए पौधों को तुरंत हटा दें। पौधों को सही दिशा में लगाने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। तुलसी के साथ जेड, लिली और मनी प्लांट लगाकर आप घर में सुख-समृद्धि और शांति का वातावरण बना सकते हैं।
घर में सही पौधे लगाने से ना सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। तुलसी के साथ इन तीन पौधों को लगाकर आप अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। वास्तु नियमों का पालन करें और पौधों की नियमित देखभाल करें, तो धन लाभ और खुशहाली आपके घर का स्थायी हिस्सा बन जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।