Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणवास्तु नियम: ऑफिस डेस्क पर कैलेंडर रखना चाहिए या नहीं? जानिए इसका प्रभाव

वास्तु नियम: ऑफिस डेस्क पर कैलेंडर रखना चाहिए या नहीं? जानिए इसका प्रभाव

Vastu Rules: करियर की तरक्की के लिए लोग वास्तु के अलग-अलग उपाय करते हैं। कुछ उपाय ऑफिस डेस्क से भी करते हैं। वास्तु के मुताबिकहम अपनी डेस्क पर जो चीजें रखते हैं और उन्हें जिस दिशा में व्यवस्थित करते हैं उसका सीधा असर हमारी मानसिकता, कार्यक्षमता और आर्थिक सफलता पर पड़ता है।

Dheeraj PalSun, 9 Nov 2025 03:51 PM
1/8

कैलेंडर से जुड़े वास्तु नियम

कुछ लोग अपने ऑफिस डेस्क पर कैलेंडर रखते हैं। लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से ऐसा करना सही होता है या नहीं आज हम आपको इस बारे में बताते हैं। वास्तु के मुताबिक कैलेंडर समय और प्रगति का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र में इसे ऑफिस डेस्क पर रखना अच्छा माना जाता है।

2/8

किस दिशा में रखें

लेकिन इसके शुभ परिणाम तभी मिलते हैं जब कैलैंडर सही दिशा में रखा जाए, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव आपकी नौकरीपेशा जिंदगी में नजर आ सकते हैं। आपको अपना कैलेंडर अपनी डेस्क पर उत्तर दिशा में रखना चाहिए।

3/8

कुबेर की दिशा

मान्यतानुसार उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है और यह करियर में वित्तीय समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करती है।

4/8

पूर्व दिशा

इस दिशा में कैलेंडर रखने से आपके काम में गति आती है। कैलेंडर रखने के लिए पूर्व दिशा भी शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा सूर्य और ज्ञान का प्रतीक है जो आपको सही निर्णय लेने और कार्यक्षेत्र में विकास में मदद करती है।

5/8

इस दिशा में ना रखें

वास्तु के मुताबिक कैलेंडर को अपनी डेस्क पर दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को स्थिरता से जोड़ा जाता है और इस दिशा में कैलेंडर लगाने से प्रगति और तरक्की रुक सकती है। यह कार्यक्षेत्र में तनाव और बाधाएं उत्पन्न कर सकता है।

6/8

किस रंग का कैलेंडर होता है शुभ

अब सवाल उठता है कि किस रंग का कैलेंडर ऑफिस डेस्क पर रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कैलेंडर के लिए हरे या सफेद जैसे हल्के रंगों का चयन करें। ये रंग सकारात्मकता और शांति को बढ़ावा देते हैं। इससे आपकी मानसिकता सकारात्मक बनी रहती है।

7/8

ध्यान रखें ये बातें

कैलेंडर पर युद्ध, उदासी या हिंसा वाले चित्र नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कार्यक्षेत्र में नकारात्मकता और तनाव बढ़ा सकते हैं। सही दिशा में रखा गया साफ-सुथरा कैलेंडर करियर में लगातार प्रगति का कारक बनता है।

8/8

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

