वास्तु नियम: ऑफिस डेस्क पर कैलेंडर रखना चाहिए या नहीं? जानिए इसका प्रभाव

कैलेंडर से जुड़े वास्तु नियम

कुछ लोग अपने ऑफिस डेस्क पर कैलेंडर रखते हैं। लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से ऐसा करना सही होता है या नहीं आज हम आपको इस बारे में बताते हैं। वास्तु के मुताबिक कैलेंडर समय और प्रगति का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र में इसे ऑफिस डेस्क पर रखना अच्छा माना जाता है।