पुराने कपड़े दान में देना चाहिए या नहीं? जानिए इसका शुभ और अशुभ प्रभाव

फटे-पुराने कपड़े दान ना करें

ज्योतिष में फटे, रंग उड़े या ना पहनने लायक कपड़े दान करना पाप माना जाता है क्योंकि इससे जरूरतमंद को अपमान महसूस होता है और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव जैसे कलह, धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। केवल वे कपड़े दान करें जो साफ, मजबूत और किसी के पहनने योग्य हों। ऐसे दान से आपको अपार पुण्य मिलता है, मान-सम्मान बढ़ता है और भाग्य आपके साथ चलने लगता है।