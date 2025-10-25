Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणपुराने कपड़े दान में देना चाहिए या नहीं? जानिए इसका शुभ और अशुभ प्रभाव

पुराने कपड़े दान में देना चाहिए या नहीं? जानिए इसका शुभ और अशुभ प्रभाव

हिंदू धर्म के अनुसार पुराने कपड़ों का दान करना पुण्य कार्य तो है, लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं करने से अशुभ प्रभाव भी पड़ सकता है। आपके पहने हुए वस्त्रों में आपकी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है, जो दान के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। आइए जानें पुराने कपड़े दान करने की विधि।

Navaneet RathaurSat, 25 Oct 2025 01:17 PM
गंदे कपड़े दान में कभी ना दें

ज्योतिष के अनुसार, पुराने कपड़ों को बिना धोए दान करना वर्जित है। गंदे कपड़े दान करने से आपको पुण्य की बजाय पाप लगता है और आपके जीवन में आर्थिक रुकावटें, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमेशा साफ-सुथरा कपड़ा ही दान करें ताकि कारात्मक ऊर्जा का संचार हो और दान का पूरा फल मिले।

नमक पानी और गंगाजल से शुद्ध करें

कपड़ों को साधारण पानी से नहीं बल्कि नमक मिले पानी में अच्छी तरह धोएं क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और कपड़ों को शुद्ध करता है। धोने के बाद गंगाजल छिड़कें जो कपड़ों को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। इस शुद्धिकरण से दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बिना शुद्धिकरण के दान अशुभ माना जाता है।

फटे-पुराने कपड़े दान ना करें

ज्योतिष में फटे, रंग उड़े या ना पहनने लायक कपड़े दान करना पाप माना जाता है क्योंकि इससे जरूरतमंद को अपमान महसूस होता है और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव जैसे कलह, धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। केवल वे कपड़े दान करें जो साफ, मजबूत और किसी के पहनने योग्य हों। ऐसे दान से आपको अपार पुण्य मिलता है, मान-सम्मान बढ़ता है और भाग्य आपके साथ चलने लगता है।

शुभ दिन और तिथि में करें दान

कपड़ों का दान शुभ मुहूर्त में करने से फल कई गुना बढ़ जाता है इसलिए अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार को दान करें। शनिवार काले कपड़े या कंबल दान के लिए विशेष शुभ है। इन तिथियों में दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

निस्वार्थ भाव से करें दान

सही भावना से दान करने पर देवता प्रसन्न होते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। क्योंकि दान केवल भौतिक क्रिया नहीं बल्कि मन की शुद्धता से जुड़ा है। ऐसे में अहंकार, दिखावा या अनिच्छा से दान ना करें वरना उसका फल नकारात्मक हो जाता है।

सही दान से मिलने वाले शुभ फल

साफ, शुद्धिकरण और शुभ मुहूर्त में कपड़े दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, पारिवारिक सौहार्द और आर्थिक स्थिरता आती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ग्रह अनुकूल होते हैं और समाज में सम्मान बढ़ता है। जरूरतमंद की दुआएं आपके भाग्य को चमकाती हैं।

सही दान शुरू करें

पुराने कपड़ों का दान शुभ पुण्य बन सकता है, बशर्ते बिना धोए, फटे या गलत भाव से ना दें। नमक पानी, गंगाजल शुद्धिकरण, शुभ मुहूर्त और सही भाव से दान करें, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

