Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर गणेश की मूर्ति कैसे स्थापित करें? जानें नियम

यदि आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश की प्रतिमा लगा रहते हैं, तो वास्तु के मुताबिक आपको दिशा का बेहद ध्यान रखना होगा। वास्तु के मुताबिक, मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगाने के लिए उत्तर, पूर्व या ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा सबसे शुभ मानी जाती है।
मान्यतानुसार, दक्षिण दिशा की ओर गणेश प्रतिमा का मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि मुख्य द्वार दक्षिण में है, तो प्रतिमा इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो। वहीं, पश्चिम दिशा भी मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा लगाने के लिए बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती है। यदि इस दिशा में द्वार है, तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।
ध्यान रखें कि गणेश प्रतिमा की पीठ घर के बाहर की ओर हो। उनकी पीठ घर की ओर होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है।
बहुत से लोग मुख्य द्वार पर दो प्रतिमाएं लगाते हैं। यदि आप दो गणेश प्रतिमाएं मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं, तो उन्हें इस प्रकार लगाएं कि दोनों की पीठ एक-दूसरे की ओर हो, न कि घर की ओर। कभी भी टूटी हुई या खंडित गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार पर न रखें। वास्तु शास्त्र में खंडित मूर्तियों को अशुभ माना जाता है।
वास्तु के मुताबिक मुख्य द्वार पर बैठी हुई मुद्रा वाली गणेश प्रतिमा लगाना शुभ माना जाता है, जो स्थिरता और शांति का प्रतीक है। वहीं, खड़ी मुद्रा वाली प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर लगाने से बचें, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को अस्थिर कर सकती है। लेटी हुई मुद्रा वाली गणेश प्रतिमा घर के अंदर शयन कक्ष में लगाई जाती है, मुख्य द्वार पर नहीं।
वास्तु के मुताबिक गणेश प्रतिमा को कभी भी शौचालय या किसी अस्वच्छ स्थान के पास न लगाएं। यह भगवान गणेश का अपमान माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। यदि मुख्य द्वार की दीवार खुरदरी या गंदी है, या उसमें दरार आ रही है, तो सीधे दीवार पर गणेश प्रतिमा या तस्वीर न लगाएं। इसके बजाय, आप मुख्य द्वार की ऊपरी चौखट पर प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं।
गणेश प्रतिमा की सूंड़ का भी वास्तु में महत्व है। घर के मुख्य द्वार के लिए बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड़ वाली प्रतिमा को अधिक शुभ माना जाता है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।