वास्तु शास्त्र: रोटी बनाने वाले तवा का इस ग्रह से है सीधा संबंध, शुभ प्रभाव के लिए इन नियमों का करें पालन

इन उपायों से मंगल का मिलेगा शुभ परिणाम

लोहे का तवा, सीधा रखना, खाली नहीं जलाना, टूटा तवा बदलना, मंगलवार पूजा – इन 7 नियमों से घर में मंगल का शुभ प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अन्न-धन की कभी कमी नहीं होगी। डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।