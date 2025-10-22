वास्तु: घर में पीतल की मछली रखने के नियम व फायदे

किस दिशा में रखें

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पीतल की मछली रखना शुभ माना जाता है। घर में इसकी प्रतिमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा पीतल की मछली घर में रखने से धन और सुख शांति बनी रहती है।