वास्तु: घर में पीतल की मछली रखने के नियम व फायदे

वास्तु शास्त्र के मुताबिक यदि घर में चीजें उचित स्थान और दिशा में रखी गई हो, तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। ऐसी वास्तु में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ फलदायी माना जाता है। इन्हीं में एक है पीतल की मछली। चलिए जानते हैं कि इसे घर में कहां रखें और इसे रखने से क्या-क्या फायदा होता है।

Dheeraj PalWed, 22 Oct 2025 06:55 PM
परंपरा

घर में पीतल की मछली रखने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इसे मात्र सजावट की नजर से ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए भी जाना जाता है।

किस दिशा में रखें

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पीतल की मछली रखना शुभ माना जाता है। घर में इसकी प्रतिमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा पीतल की मछली घर में रखने से धन और सुख शांति बनी रहती है।

चंद्रमा और बुध की स्थिति मजबूत

इसके अलावा घर में पीतल की मछली रखने से ग्रहों दोष खत्म होने के साथ चंद्रमा और बुध की स्थिति मजबूत होती है।

मछली रखने के फायदे

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध धन, ज्ञान और वाणी से होता है, जबकि चंद्रमा की शुभ स्थिति परिवार में सुख शांति बनाए रखती है। मछली को सही दिशा में रखने से शनि और राहु की नकारात्मक स्थिति में भी सुधार आता है।

भगवान कुबेर से संबंध

इसके अलावा मछली को मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है। इसे घर की दीवार पर लटकाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती है

स्वास्थ्य संबंधी कष्ट खत्म

इसके अलावा घर में पीतल की मछली रखने से स्वास्थ्य संबंधी कष्ट खत्म होते है। घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

