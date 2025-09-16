vastu remedies to remove negative energy from kitchen वास्तु शास्त्र: किचन में गलती से नमक के साथ ना रखें ये चीजें, बढ़ेगा वास्तु दोष
वास्तु शास्त्र में किचन को घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किचन का असर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि पर पड़ता है। ऐसे में किचन में गलत तरीके से चीजें रखने से, जैसे नमक के साथ मिर्च या चीनी रखना, वास्तु दोष को बढ़ाता है। आइए जानें, किचन से जुड़े कुछ विशेष वास्तु नियम।

Navaneet RathaurTue, 16 Sep 2025 09:17 PM
नमक का वास्तु महत्व

वास्तु शास्त्र में नमक को शनि और राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। इसे कांच के बर्तन में रखें, क्योंकि लोहा, प्लास्टिक या अन्य धातु के बर्तन अशुभ हैं। मुफ्त में नमक न लें, क्योंकि यह दरिद्रता लाता है। कांच का बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और परिवार में आर्थिक तंगी और नकारात्मकता को कम करता है।

नमक देने का वास्तु नियम

किसी को भी नमक सीधे हाथ से ना दें, बल्कि बर्तन में दें। वास्तु के अनुसार, मुफ्त में नमक लेने से आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। नमक का बर्तन कभी खाली ना रखें और इसे शुक्रवार को भरें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और किचन में सकारात्मकता बनाए रखता है।

नमक-मिर्च एक साथ ना रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नमक, चीनी और मिर्च को एक ही बर्तन में रखना वर्जित है। यह परिवार में कलह और आर्थिक तंगी लाता है। इन्हें अलग-अलग कांच के बर्तनों में रखें। नमक और मिर्च का एक डिब्बे में होना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अलग भंडारण से सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

हल्दी का वास्तु महत्व

हल्दी को वास्तु में गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसे कांच के बर्तन में रखें और कभी खाली ना छोड़ें। हल्दी के बर्तन में एक सिक्का और तीन लौंग डालें। सिक्का लक्ष्मी और लौंग धन का प्रतीक है। यह संयोजन धन-धान्य और सुख को आकर्षित करता है और किचन में वास्तु दोष को कम करता है।

किचन की सही दिशा

वास्तु के अनुसार, किचन को दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में बनाना शुभ है। नमक, मिर्च, चीनी और हल्दी के बर्तनों को इस दिशा में व्यवस्थित रखें। उत्तर-पूर्व में भारी सामान ना रखें, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की है। सही दिशा में भंडारण से किचन में शुभ ऊर्जा बनी रहती है।

किचन में साफ-सफाई

किचन में साफ-सफाई वास्तु का आधार है। गंदे बर्तन, बिखरा सामान या टूटे डिब्बे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें और बर्तनों को साफ रखें। रात में बर्तन धोकर रखें। स्वच्छ किचन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार में शांति व समृद्धि लाता है।

समृद्धि का आधार

किचन में नमक, चीनी, मिर्च और हल्दी को अलग-अलग कांच के बर्तनों में रखें। मुफ्त नमक ना लें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। हल्दी में सिक्का और लौंग डालें। ये वास्तु उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सुख-समृद्धि लाते हैं। नियमित पालन से किचन घर का सकारात्मक दिल बनेगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

