वास्तु शास्त्र: किचन में गलती से नमक के साथ ना रखें ये चीजें, बढ़ेगा वास्तु दोष

समृद्धि का आधार

किचन में नमक, चीनी, मिर्च और हल्दी को अलग-अलग कांच के बर्तनों में रखें। मुफ्त नमक ना लें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। हल्दी में सिक्का और लौंग डालें। ये वास्तु उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सुख-समृद्धि लाते हैं। नियमित पालन से किचन घर का सकारात्मक दिल बनेगा। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)