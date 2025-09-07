वास्तु शा्स्त्र: घर के उत्तर दिशा में टॉयलेट होने पर क्या करें? जानिए असर कम करने के उपाय

उत्तर दिशा कुबेर और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। यहां टॉयलेट होने से धन प्रवाह में रुकावट, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। परिवार में कलह और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए सही उपाय अपनाना जरूरी है ताकि घर में सुख-शांति बनी रहे।
उत्तर दिशा के टॉयलेट को हमेशा साफ और गंधमुक्त रखें। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। टॉयलेट का ढक्कन हमेशा बंद रखें। नीले रंग की टाइल्स या पेंट का उपयोग करें, क्योंकि नीला रंग जल तत्व का प्रतीक है और दोष को कम करता है।
उत्तर दिशा में वास्तु दोष निवारक यंत्र या श्री यंत्र को स्थापित करें। इसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करें और नियमित रूप से हल्दी-कुमकुम से पूजा करें। यह यंत्र सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और वास्तु दोष के प्रभाव को कम करता है।
उत्तर-पूर्व कोने में वास्तु पिरामिड रखना प्रभावी उपाय है। पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तांबे या क्रिस्टल का पिरामिड अधिक शुभ है। इसे साफ रखें और समय-समय पर धूप दिखाएं ताकि इसका प्रभाव बना रहे।
उत्तर दिशा के टॉयलेट के बाहर उत्तरी दीवार पर एक बड़ा शीशा लगाएं। शीशा ऊर्जा को परावर्तित करता है और वास्तु दोष को कम करता है। सुनिश्चित करें कि कांच साफ और बिना टूटा हो। यह उपाय उत्तर दिशा की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है और धन प्रवाह को बढ़ाता है।
उत्तर दिशा में तुलसी, मनी प्लांट या बांस का पौधा रखें। ये पौधे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और वास्तु दोष को कम करते हैं। पौधों को नियमित रूप से पानी दें और सूखने ना दें। यह उपाय टॉयलेट की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है और शांति लाता है।
उत्तर दिशा में टॉयलेट होने पर वास्तु दोष को कम करने के लिए स्वच्छता, वास्तु यंत्र, पिरामिड, दर्पण और पौधों का उपयोग करें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। नियमित पूजा और साफ-सफाई से घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। आज से ही इन उपायों को अपनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)