वास्तु शा्स्त्र: घर के उत्तर दिशा में टॉयलेट होने पर क्या करें? जानिए असर कम करने के उपाय

वास्तु दोष कम करें

उत्तर दिशा में टॉयलेट होने पर वास्तु दोष को कम करने के लिए स्वच्छता, वास्तु यंत्र, पिरामिड, दर्पण और पौधों का उपयोग करें। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। नियमित पूजा और साफ-सफाई से घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। आज से ही इन उपायों को अपनाएं। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)