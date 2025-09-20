वास्तु शास्त्र: ज्वाइंट फैमिली में बात-बात पर हो रहे हैं कलह-क्लेश, इन उपायों से पाएं शांति

गणेश जी की मूर्ति

मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाएं। वास्तु के अनुसार, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। मूर्ति को उत्तर-पूर्व दिशा में रखें और नियमित पूजा करें। यह परिवार में शांति और सुख लाता है और विखराव को रोकता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)