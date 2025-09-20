vastu remedies for joint family harmony and peace वास्तु शास्त्र: ज्वाइंट फैमिली में बात-बात पर हो रहे हैं कलह-क्लेश, इन उपायों से पाएं शांति
संयुक्त परिवार में लगातार कलह-क्लेश और विखराव की स्थिति वास्तु दोष के कारण हो सकती है। वास्तु शास्त्र के सरल उपाय परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ खास उपायों के बारे में, जो घर में शांति ला सकते हैं।

Navaneet RathaurSat, 20 Sep 2025 11:37 PM
क्रिस्टल कमल का उपयोग

वास्तु के अनुसार, ड्रॉइंग रूम की मेज पर क्रिस्टल का कमल रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और परिवार में प्रेम और एकता को बढ़ाता है। क्रिस्टल कमल को साफ रखें और इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। यह उपाय कलह को कम करता है और परिवार में सामंजस्य लाता है।

दक्षिण-पश्चिम में परिवार फोटो

दक्षिण-पश्चिम दिशा में परिवार का फोटो लगाएं, जिसमें सभी सदस्य हंसते हुए हों और घर का मुखिया बीच में हो। यह वास्तु उपाय रिश्तों में स्थिरता और प्रेम को बढ़ाता है। फोटो फ्रेम को साफ और सुंदर रखें। यह परिवार में एकता और आपसी समझ को मजबूत करता है।

मिश्री से बनी मिठाई

महीने में 2-3 बार मिश्री का इस्तेमाल कर मिठाई बनाएं और सभी परिवारजनों के साथ खाएं। वास्तु में मिश्री सकारात्मक ऊर्जा और मधुरता का प्रतीक है। इसे शुक्रवार को बनाना शुभ है। यह उपाय परिवार में प्यार और एकता को बढ़ाता है और झगड़ों को कम करता है।

राम दरबार से शांति

पूर्व दिशा की दीवार पर राम दरबार का सुंदर चित्र लगाएं। यह वास्तु उपाय परिवार में सामंजस्य और शांति लाता है। राम दरबार सकारात्मक ऊर्जा और नैतिकता का प्रतीक है। फोटो को नियमित साफ करें और इसके सामने दीपक जलाएं। यह कलह को दूर करता है।

हल्के रंगों का उपयोग

वास्तु के अनुसार, घर की दीवारों का रंग हल्का रखें, जैसे सफेद, हल्का नीला या क्रीम। गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हल्के रंग परिवार में शांति और सकारात्मकता लाते हैं। ड्रॉइंग रूम और पूजा कक्ष में विशेष रूप से हल्के रंगों का उपयोग करें।

भजन और मंत्र का जप

घर में रोज भजन या मंत्र, जैसे 'ॐ नमः शिवाय' या 'गायत्री मंत्र', चलाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सुबह या शाम शांत माहौल में भजन चलाएं। यह परिवार में एकता और शांति को बढ़ाता है और कलह को कम करता है।

गणेश जी की मूर्ति

मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाएं। वास्तु के अनुसार, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। मूर्ति को उत्तर-पूर्व दिशा में रखें और नियमित पूजा करें। यह परिवार में शांति और सुख लाता है और विखराव को रोकता है। डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

