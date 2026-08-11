वास्तु अनुसार सुबह उठते ही जरूर करें ये 7 काम, जाग उठेगी सोई किस्मत और खुलेंगे तरक्की के रास्ते

सुबह इन बातों से जरूर बचें

सुबह उठते ही नकारात्मक बातें ना सोचें और बिना वजह मोबाइल ना देखें। क्रोध या विवाद से दिन की शुरुआत ना करें। देर तक सोने की आदत छोड़ें और बिना स्नान के पूजा ना करें। इन छोटी-छोटी बातों से बचने पर सुबह की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और किस्मत के द्वार खुलने लगते हैं। नियमित अभ्यास से तरक्की के रास्ते साफ होते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।