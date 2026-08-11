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वास्तु अनुसार सुबह उठते ही जरूर करें ये 7 काम, जाग उठेगी सोई किस्मत और खुलेंगे तरक्की के रास्ते

सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत शुभ माना गया है। दिन की शुरुआत जिस तरह होती है, उसका असर पूरे दिन की ऊर्जा, सोच और कार्यों पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार, सुबह उठते ही कुछ विशेष काम नियमित करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं।

Navaneet RathaurAug 11, 2026 11:19 pm IST
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सुबह के समय का विशेष महत्व

ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। इस समय किए गए शुभ कर्म मन और विचारों को सकारात्मक दिशा देते हैं। हालांकि, सफलता का असली आधार कर्म और मेहनत ही है, लेकिन सुबह की सही शुरुआत शुभता का वातावरण बनाने में मदद करती है। जो व्यक्ति अनुशासित दिनचर्या अपनाता है, वह मानसिक रूप से मजबूत महसूस करता है और कामों में स्थिरता बनी रहती है।

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सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करें

आंख खुलते ही दोनों हथेलियों को देखें और यह श्लोक बोलें - कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्।। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह छोटा-सा अभ्यास दिन की शुरुआत को पवित्र बनाता है और मन में सकारात्मकता भरता है। नियमित करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

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धरती माता को प्रणाम करें

बिस्तर से पैर रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांगते हुए प्रणाम करें। श्लोक बोलें - समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते। विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।। यह विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इससे अहंकार कम होता है और दिन विनम्र भाव के साथ शुरू होता है, जो रिश्तों और काम दोनों में मददगार साबित होता है।

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उगते सूर्य को जल अर्पित करें

स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और मान-सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर और मन दोनों में नई स्फूर्ति आती है। नियमित रूप से करने वाले लोग दिन भर ज्यादा सक्रिय और सकारात्मक महसूस करते हैं। यह आदत स्वास्थ्य और मानसिक बल दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है।

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भगवान का स्मरण और थोड़ा ध्यान करें

दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव का नाम लेकर करें। कुछ मिनट ध्यान या मंत्र जाप करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। इससे अनावश्यक चिंताएं कम होती हैं और काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। सुबह का छोटा-सा स्मरण पूरे दिन की दिशा को सही रखने में सहायक होता है।

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तुलसी माता को प्रणाम करें

अगर घर में तुलसी का पौधा है, तो सुबह तुलसी माता को स्मरण करते हुए प्रणाम करें और जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी को शुद्ध और पवित्र माना गया है। नियमित सेवा करने से घर का माहौल हल्का और शुभ बना रहता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए फायदेमंद होता है।

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बड़ों का आशीर्वाद लें और सकारात्मक संकल्प करें

माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुबह उनका आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। साथ ही खुद से एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे आज मैं पूरे मन से अपने कार्य करूंगा। इससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ती है। ये दोनों आदतें मिलकर दिन को मजबूत आधार देती हैं।

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सुबह इन बातों से जरूर बचें

सुबह उठते ही नकारात्मक बातें ना सोचें और बिना वजह मोबाइल ना देखें। क्रोध या विवाद से दिन की शुरुआत ना करें। देर तक सोने की आदत छोड़ें और बिना स्नान के पूजा ना करें। इन छोटी-छोटी बातों से बचने पर सुबह की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और किस्मत के द्वार खुलने लगते हैं। नियमित अभ्यास से तरक्की के रास्ते साफ होते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
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