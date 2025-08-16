वास्तु शास्त्र: मनी प्लांट से जुड़ी ये गलतियां बढ़ाती हैं धन हानि, जानिए रखने के नियम

वास्तु के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा में मनी प्लांट रखना धन हानि को न्योता देता है। यह दिशा स्थिरता और धन संचय की है, लेकिन मनी प्लांट की बढ़ती बेलें यहां अस्थिरता लाती हैं। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, मनी प्लांट को उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें, जो समृद्धि को बढ़ाता है।
वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। मनी प्लांट को इस दिशा में रखने से धन आगमन बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि गमला साफ और हरा-भरा हो। मनी प्लांट की बेलों को ऊपर की ओर बढ़ने दें, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक है।
मुरझाया या सूखा मनी प्लांट नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और धन हानि का कारण बनता है। वास्तु के अनुसार, पौधे की जीवंतता धन और समृद्धि को दर्शाती है। नियमित रूप से पौधे की देखभाल करें, सूखे पत्तों को हटाएं और पानी बदलें। स्वस्थ मनी प्लांट ही सकारात्मकता लाता है।
वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट को साफ कांच के गमले में रखें, जिसमें पानी हमेशा स्वच्छ हो। गंदा पानी या टूटा गमला नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। हर 3-4 दिन में पानी बदलें और गमले को साफ रखें। यह छोटा कदम आपके घर में धन और सकारात्मकता को आकर्षित करता है।
वास्तु के अनुसार, बेडरूम में मनी प्लांट रखना अशुभ माना जाता है। यह दिशा विश्राम और निजी जीवन की है और मनी प्लांट की ऊर्जा यहां अशांति पैदा कर सकती है। इसे लिविंग रूम या हॉल में रखें, जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। इससे धन हानि रुकती है।
वास्तु में मनी प्लांट की बेलों का नीचे लटकना धन के रिसाव का प्रतीक है। बेलों को हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सहारा दें, जैसे दीवार या स्टैंड पर। यह समृद्धि और उन्नति को दर्शाता है। बेलों को नियमित रूप से काटें ताकि वे व्यवस्थित रहें।
वास्तु के अनुसार, पौधे की देखभाल आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। मनी प्लांट में नियमित रूप से पानी दें, धूप की सही मात्रा दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। स्वस्थ मनी प्लांट धन, समृद्धि और सुख को आकर्षित करता है।