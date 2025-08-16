वास्तु शास्त्र: मनी प्लांट से जुड़ी ये गलतियां बढ़ाती हैं धन हानि, जानिए रखने के नियम

उत्तर-पूर्व दिशा में मनी प्लांट

वास्तु में उत्तर-पूर्व दिशा को धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। मनी प्लांट को इस दिशा में रखने से धन आगमन बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखें कि गमला साफ और हरा-भरा हो। मनी प्लांट की बेलों को ऊपर की ओर बढ़ने दें, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक है।