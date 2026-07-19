अलमारी से जुड़ी ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी! वास्तु के इन नियमों को ना करें नजरअंदाज

अलमारी की देखभाल और नियम

अलमारी को नियमित रूप से साफ करें। इसमें रखी चीजों को व्यवस्थित रखें। पुराने और बेकार सामान को हटाते रहें। अलमारी के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें। सही नियमों का पालन करने से अलमारी न सिर्फ सामान रखने का साधन बनेगी, बल्कि घर में सुख-समृद्धि भी लाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।