Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

अलमारी से जुड़ी ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी! वास्तु के इन नियमों को ना करें नजरअंदाज

हर घर में अलमारी कपड़ों और कीमती सामान को व्यवस्थित रखने का जरिया होती है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, अलमारी को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। गलत दिशा या खराब तरीके से अलमारी रखने से घर में आर्थिक परेशानी, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

Navaneet RathaurJul 19, 2026 05:20 pm IST
1/8

अलमारी से जुड़े वास्तु नियम

अगर आप अपनी अलमारी को वास्तु के अनुसार, सही जगह पर रखेंगे, तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी। सही दिशा में अलमारी रखने से वास्तु दोष का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं अलमारी से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में।

2/8

अलमारी की सबसे अच्छी दिशा

वास्तु शास्त्र में अलमारी को घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में अलमारी रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है और घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर दक्षिण-पश्चिम में जगह ना हो, तो उत्तर-पश्चिम दिशा भी ठीक रहती है। इन दोनों दिशाओं में अलमारी रखने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है।

3/8

अलमारी की दिशा से जुड़ी गलतियां

अलमारी को उत्तर-पूर्व दिशा में रखना वास्तु की दृष्टि से बहुत अशुभ माना गया है। इस दिशा में अलमारी रखने से आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य समस्या और घर में तनाव बढ़ सकता है। इसी तरह अलमारी का दरवाजा अगर दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है, तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दरवाजा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए।

4/8

अलमारी को जमीन पर सीधे ना रखें

अलमारी को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे लकड़ी का स्टैंड, पटिया या मजबूत आधार जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और धन की बरकत बनी रहती है। अलमारी डगमगाने वाली या झुकने वाली नहीं होनी चाहिए। हमेशा समतल और मजबूत जगह पर रखें।

5/8

अलमारी का मटेरियल और डिजाइन

वास्तु के अनुसार, अलमारी लोहे या लकड़ी की ही रखनी चाहिए। संगमरमर या पत्थर की अलमारी घर में नहीं रखनी चाहिए। अलमारी पर शीशा लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि शीशा घर में कलह बढ़ा सकता है। अलमारी साफ-सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए।

6/8

अलमारी में टूटी चीजें ना रखें

अलमारी में टूटे हैंगर, पुराने और बेकार कपड़े या खराब सामान रखना वास्तु की दृष्टि से अशुभ है। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। जो चीज इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उसे हटा दें या दान कर दें। अलमारी हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें।

7/8

तिजोरी या गहने रखने का नियम

अगर अलमारी में तिजोरी है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे या गहने रखें। तिजोरी को कभी खाली ना छोड़ें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। तिजोरी वाली अलमारी दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना अच्छा माना जाता है।

8/8

अलमारी की देखभाल और नियम

अलमारी को नियमित रूप से साफ करें। इसमें रखी चीजों को व्यवस्थित रखें। पुराने और बेकार सामान को हटाते रहें। अलमारी के आसपास साफ-सफाई बनाए रखें। सही नियमों का पालन करने से अलमारी न सिर्फ सामान रखने का साधन बनेगी, बल्कि घर में सुख-समृद्धि भी लाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणअलमारी से जुड़ी ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी! वास्तु के इन नियमों को ना करें नजरअंदाज