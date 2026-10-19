कहीं आप भी तो नहीं गीले कपड़े सुखाने में कर रहे हैं वास्तु की ये गलतियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां

कपड़े सुखाने के लिए जगह चुनते समय रखें ध्यान

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में कपड़े सुखाने की जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां साफ-सफाई और व्यवस्था बनी रहे। गीले कपड़ों को लंबे समय तक एक जगह इकट्ठा करके ना रखें और फर्श पर पानी जमा ना होने दें। कपड़े सुखाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां पर्याप्त हवा और धूप आती हो। इससे कपड़ों में नमी और दुर्गंध की समस्या भी कम होती है। सही जगह का चुनाव घर को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।