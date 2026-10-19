कहीं आप भी तो नहीं गीले कपड़े सुखाने में कर रहे हैं वास्तु की ये गलतियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पश्चिम दिशा को वायु तत्व से जोड़कर देखा जाता है। इस वजह से इस दिशा में कपड़े सुखाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि यहां हवा का प्रवाह कपड़ों को सुखाने के लिए अनुकूल रहता है। अगर आपके घर में बालकनी या खुली जगह उत्तर-पश्चिम दिशा में है, तो वहां कपड़े सुखाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे कपड़ों को हवा मिलने के साथ घर की जगह का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा।
पूर्व दिशा को सूर्य उदय की दिशा माना जाता है। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में कपड़े सुखाना शुभ होता है। अगर घर में पूर्व दिशा की ओर खुली जगह या बालकनी है, तो वहां कपड़े सुखाने के लिए जगह तय कर सकते हैं। सुबह की धूप मिलने से कपड़े जल्दी सूखने में भी मदद मिलती है। हालांकि, कपड़े सुखाने की जगह चुनते समय हवा और धूप की उपलब्धता का ध्यान रखना भी जरूरी है।
घर की उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को खास महत्व दिया गया है और इसे साफ-सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर गीले या गंदे कपड़े रखने से घर का सकारात्मक वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ईशान कोण में कपड़ों का ढेर ना लगाएं और ना ही वहां कपड़े सुखाने की स्थायी व्यवस्था बनाएं। इस जगह की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना शुभ माना जाता है।
वास्तु के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम दिशा को स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। इस दिशा में गीले कपड़े सुखाने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि कपड़ों से टपकने वाला पानी इस दिशा की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर घर में दूसरी जगह उपलब्ध है, तो कपड़े सुखाने के लिए उसका चुनाव करना बेहतर माना जाता है। साथ ही, जहां भी कपड़े सुखाएं, वहां पानी जमा ना होने दें और जगह को साफ रखें।
घर का मुख्य द्वार आने-जाने का प्रमुख रास्ता होता है। वास्तु मान्यताओं में इसे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना गया है। इसलिए मुख्य द्वार के ठीक सामने गीले कपड़े सुखाने से बचने की सलाह दी जाती है। इससे प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था भी दिखाई दे सकती है और आने-जाने में परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि कपड़े सुखाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां दरवाजा खुलने और बंद होने में कोई बाधा ना आए।
पूजा घर को घर का पवित्र स्थान माना जाता है। यहां साफ-सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, पूजा घर के आसपास गीले या गंदे कपड़े सुखाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि पूजा स्थल के पास कपड़े फैलाकर ना रखें और वहां का वातावरण व्यवस्थित बनाए रखें। इससे पूजा-पाठ के समय भी जगह साफ रहती है और घर में धार्मिक कार्यों के लिए उचित माहौल बना रहता है।
रसोई की खिड़की के पास कपड़े सुखाने से बचना चाहिए। खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, तेल के महीन कण और मसालों की गंध कपड़ों पर चिपक सकती है। इससे कपड़ों की स्वच्छता और ताजगी प्रभावित होती है। खासकर साफ धुले कपड़ों को रसोई के आसपास सुखाने से परहेज करें। कपड़ों के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां उन्हें पर्याप्त हवा मिले और वे खाना पकाने से निकलने वाली गंध से दूर रहें।
वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में कपड़े सुखाने की जगह ऐसी होनी चाहिए, जहां साफ-सफाई और व्यवस्था बनी रहे। गीले कपड़ों को लंबे समय तक एक जगह इकट्ठा करके ना रखें और फर्श पर पानी जमा ना होने दें। कपड़े सुखाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां पर्याप्त हवा और धूप आती हो। इससे कपड़ों में नमी और दुर्गंध की समस्या भी कम होती है। सही जगह का चुनाव घर को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।