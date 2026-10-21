Vastu Tips: घर में वास्तु के कौन से प्लांट लगाने चाहिए?

पौधे ना सिर्फ घर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं बल्कि इनकी मौजूदगी से आसपास का माहौल काफी पॉजिटिव हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ पौधों को जरूर लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि आखिर वास्तु के कौन से पौधे घर में जरूर लगाने चाहिए?
तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है। ज्यादातर लोग इसे घरों में लगाते भी हैं। वास्तु में भी इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। इसकी ना सिर्फ नियमित रूप से पूजा ही करनी चाहिए बल्कि इस पौधे की मौजदूगी से घर में खुशहाली भी आती है। नियम के हिसाब से इस पौधे को हमेशा घर की उत्तर-पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए।
वास्तु में स्नेक प्लांट को भी शुभ और पॉजिटिविटी लाने वाला पौधा माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में लगाने से पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती हैं। इस पौधे को हमेशा दक्षिण या फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शमी का पौधा भी लगाना चाहिए। इसे शनिदेव और भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि इसे घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी बाहर जाती है और कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ पाती है और ये कई बाधाओं को भी घर में आने से रोकता है। नियम के हिसाब से इस पौधे को हमेशा मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड रखनी चाहिए।
मनी प्लांट को घर में लगाना सबसे शुभ मानते हैं। नियम के अनुसार इसे हमेशा घर में दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि इससे घर में बरकत आती है और पैसों से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत दूर होती है।
लकी बैम्बू को घर में रखने से सुख-शांति आती है और इससे अच्छी खासी ग्रोथ भी होती है। इसे घर या फिर ऑफिस में भी रख सकते हैं। बस इसे रखते वक्त सही दिशा का ध्यान रखें। नियम के हिसाब से इसे हमेशा पूर्व या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना अच्छा होता है।
वास्तु में अपराजिता के पौधे को भी बहुत ही शुभ मानते हैं। घर में इसे लगाने से पॉजिटिविटी आती है। अगर आप इसे घर में लगाने की सोच रहे हैं तो इस पौधे को रखने के लिए पूर्व या फिर उत्तर-पूर्व दिशा को ही चुनें।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।