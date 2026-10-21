Vastu Tips: घर में वास्तु के कौन से प्लांट लगाने चाहिए?

शमी का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शमी का पौधा भी लगाना चाहिए। इसे शनिदेव और भगवान शिव की कृपा से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि इसे घर के मुख्य द्वार पर जरूर रखना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी बाहर जाती है और कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ पाती है और ये कई बाधाओं को भी घर में आने से रोकता है। नियम के हिसाब से इस पौधे को हमेशा मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड रखनी चाहिए।