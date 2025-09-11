Tulsi Plant: वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा व जगह क्या है?

तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा क्या है?

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा सही दिशा व जगह पर लगाना जरूरी होता है। कहते हैं कि गलत दिशा व स्थान में तुलसी को लगाने से शुभ की बजाए अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जानें वास्तु के अनुसार, तुलसी को घर में लगाने की सही दिशा व जगह क्या है।