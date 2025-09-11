vastu ke hisab se tulsi ko kis disha mein rakhna chahie tulsi plant direction as per vastu Tulsi Plant: वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा व जगह क्या है?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणTulsi Plant: वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा व जगह क्या है?

Tulsi Plant: वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा व जगह क्या है?

Tulsi Plant Vastu Niyam: वास्तु के अनुसार, घर में तुलसी को सही दिशा व जगह पर लगाना जरूरी होता है। गलत दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति को प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। जानें तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा व जगह।

Saumya TiwariThu, 11 Sep 2025 12:12 PM
1/8

तुलसी का पौधा लगाने की सही दिशा क्या है?

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा सही दिशा व जगह पर लगाना जरूरी होता है। कहते हैं कि गलत दिशा व स्थान में तुलसी को लगाने से शुभ की बजाए अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जानें वास्तु के अनुसार, तुलसी को घर में लगाने की सही दिशा व जगह क्या है।

2/8

इस दिशा में लगाना चाहिए तुलसी का पौधा

वास्तु के अनुसार, तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व या मध्य दिशा का चुनाव करना चाहिए। कहते हैं कि इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाना सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

3/8

इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए तुलसी का पौधा

वास्तु के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से लाभ के बजाए नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तु में घर के केंद्र यानी मध्य में तुलसी के पौधा को लगाना सबसे उत्तम माना गया है।

4/8

तुलसी का पौधा किस जगह रखना चाहिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार के पास होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मेनगेट के ठीक पास में ही तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी को घर के सामने वाले हिस्से या घर के आंगने में रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

5/8

तुलसी को लगाने की सही जगह

तुलसी का पौधा हमेशा ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर्याप्त धूप आती हो, इसे लगाने के लिए आंगन या बालकनी को सबसे उपयुक्त माना गया है।

6/8

घर में तुलसी का पौधा होने के लाभ

वास्तु के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

7/8

घर में तुलसी लगाने के फायदे

हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि घर में तुलसी लगाने से आर्थिक स्थिरता मिलती है और घर पर मां लक्ष्मी का वास होता है।

8/8

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra tulsi puja niyam