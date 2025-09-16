Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में क्या रखना शुभ होता है?

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास महत्व है। कहते हैं कि घर में वास्तु के के नियमों का पालन करने से सकारात्मक बदलाव आते हैं। वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अलग महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में कुछ चीजों को रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है। जानें घर की उत्तर दिशा में किन चीजों को रखना चाहिए।