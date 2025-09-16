Vastu ke anusar uttar disha mein kya rakhna chahiye Vastu Tips for North Direction Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न

Vastu Upay in Hindi: वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में कुछ चीजों को रखने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जानें वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में क्या रखना चाहिए।

Saumya TiwariTue, 16 Sep 2025 04:15 PM
1/7

वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में क्या रखना शुभ होता है?

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास महत्व है। कहते हैं कि घर में वास्तु के के नियमों का पालन करने से सकारात्मक बदलाव आते हैं। वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अलग महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में कुछ चीजों को रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है। जानें घर की उत्तर दिशा में किन चीजों को रखना चाहिए।

2/7

भगवान कुबेर का चित्र

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। मान्यता है कि उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र रखने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। साथ ही व्यापार में उन्नति मिलती है।

3/7

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट और तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में बांस का पौधा लगाने से आर्थिक लाभ होता है। इसके साथ ही धन में वृद्धि होती है।

4/7

फाउंटेन

वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा में फाउंटेन, एक्वेरियम, धातु से बना या क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए। कहते हैं कि उत्तर दिशा में इन चीजों को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

5/7

तिजोरी

वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में तिजोरी रखना शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिशा में तिजोरी रखने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है।

6/7

झरने की तस्वीर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में झरने की तस्वीर लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिशा में जल तत्व से जुड़ी वस्तुएं रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है।

7/7

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra