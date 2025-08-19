Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से काम करने से हो सकती है हानि?

सूर्य अस्त के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का खास महत्व है। घर में सुख-शांति व खुशहाली के लिए व्यक्ति वास्तु के कई नियमों का पालन करता है। वास्तु शास्त्र में सूर्य अस्त से जुड़े कुछ नियम वर्णित हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना अशुभ माना गया है। शाम के समय इन कार्यों को करने से व्यक्ति को धन हानि या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जानें वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए।