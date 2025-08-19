vastu ke anusar suryaast ke baad kya kya nahin karna chahiye What should not do after sunset Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से काम करने से हो सकती है हानि?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से काम करने से हो सकती है हानि?

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से काम करने से हो सकती है हानि?

Suryast ke bad kya nahin dena chahiye: सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। जानें सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करना चाहिए।

Saumya TiwariTue, 19 Aug 2025 04:22 PM
1/8

शाम के समय किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए

वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद अगर कोई बाहर का व्यक्ति नमक, हल्दी एवं दही मांगे, तो नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि शाम के समय इन चीजों का दान घर में दरिद्रता लाता है।

2/8

सूर्यास्त के बाद न करें ये काम

वास्तु के अनुसार, शाम के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। सूर्यास्त के बाद नाखून काटने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

3/8

सूर्यास्त के बाद न बैठें दहलीज पर

सूर्यास्त के बाद घर की दहलीज पर बैठना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार, शाम होने के बाद व्यक्ति को घर ही दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

4/8

सूर्य अस्त के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए

हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का खास महत्व है। घर में सुख-शांति व खुशहाली के लिए व्यक्ति वास्तु के कई नियमों का पालन करता है। वास्तु शास्त्र में सूर्य अस्त से जुड़े कुछ नियम वर्णित हैं। मान्यता है कि इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना अशुभ माना गया है। शाम के समय इन कार्यों को करने से व्यक्ति को धन हानि या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जानें वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए।

5/8

सूर्यास्त के बाद न करें ये काम

वास्तु के अनुसार, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू-पोछा नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और उनका घर पर वास नहीं होता है।

6/8

सूर्यास्त के बाद इन चीजों को न रखें खुला

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्यास्त के बाद भोज्य पदार्थ और पीने का पानी आदि खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से खाने-पीने की चीजें दूषित हो सकती हैं। जबकि वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से व्यक्ति को धन का हानि का सामना करना पड़ सकता है।

7/8

तुलसी के पौधे को न करें स्पर्श और न चढ़ाएं जल

वास्तु के अनुसार, तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

8/8

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra