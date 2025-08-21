vastu ke anusar sukh samriddhi ke liye kya karen vastu tips for peace and prosperity at home Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोपंचांग-पुराणVastu Tips: वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए?

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए?

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार, जीवन में सुख-समृद्धि पाने के लिए कुछ उपायों को करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है।

Saumya TiwariThu, 21 Aug 2025 05:07 PM
1/8

सुख-समृद्धि के लिए वास्तु उपाय

हर व्यक्ति जीवन में आर्थिक स्थिरता पाने के लिए मेहनत करता है। कई बार व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वास्तु शास्त्र में धन-समृद्धि पाने के लिए कुछ उपाय वर्णित हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ कार्यों को करने से जीवन में सुख-समृद्धि और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। जानें वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए।

2/8

नियमित रूप से करें पूजा-पाठ

वास्तु के अनुसार, घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा आती है।

3/8

आर्थिक खुशहाली के लिए वास्तु उपाय

वास्तु के अनुसार, अपनी नाभि में नित्य प्रति चंदन का इत्र लगाकर निकलना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।

4/8

गरीब व जरूरतमंद को दान

वास्तु के अनुसार, द्वार पर आए गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति की सामर्थ्यनुसार जरूर मदद करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने से घर में दरिद्रता आती है।

5/8

सुख-समृद्धि के लिए उपाय

वास्तु के अनुसार, जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोहे या स्टील के बर्तन में दूध, चीनी एवं पानी मिलाकर रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल में चढ़ाना चाहिए।

6/8

आर्थिक उन्नति के लिए वास्तु उपाय

वास्तु के अनुसार जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए मुख्य द्वार के पीछे तांबे के तीन सिक्के लाल धागे में बांधना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

7/8

मां लक्ष्मी को करें दीपदान

वास्तु के अनुसार, एकादशी के दिन गोधूलि बेला में लक्ष्मीजी को 11 बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है।

8/8

डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Tips For Money In Home