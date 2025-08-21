Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए?

हर व्यक्ति जीवन में आर्थिक स्थिरता पाने के लिए मेहनत करता है। कई बार व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। वास्तु शास्त्र में धन-समृद्धि पाने के लिए कुछ उपाय वर्णित हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ कार्यों को करने से जीवन में सुख-समृद्धि और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। जानें वास्तु के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए।
वास्तु के अनुसार, घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि के साथ सकारात्मक ऊर्जा आती है।
वास्तु के अनुसार, अपनी नाभि में नित्य प्रति चंदन का इत्र लगाकर निकलना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है और धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।
वास्तु के अनुसार, द्वार पर आए गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति की सामर्थ्यनुसार जरूर मदद करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने से घर में दरिद्रता आती है।
वास्तु के अनुसार, जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोहे या स्टील के बर्तन में दूध, चीनी एवं पानी मिलाकर रविवार को छोड़कर हर दिन पीपल में चढ़ाना चाहिए।
वास्तु के अनुसार जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए मुख्य द्वार के पीछे तांबे के तीन सिक्के लाल धागे में बांधना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
वास्तु के अनुसार, एकादशी के दिन गोधूलि बेला में लक्ष्मीजी को 11 बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।